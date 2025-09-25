ABD Büyükelçisi lobileri uyardı: Türkiye’ye meşruiyet verin!

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Concordia Zirvesi’nde yaptığı açıklamalarla tüm dengeleri altüst etti. Yıllardır Türkiye aleyhine yürütülen lobi faaliyetleri ve dezenformasyonlara rağmen Barrack, sahneye çıkar çıkmaz ezber bozan bir çıkış yaptı:

“Her şey yanlış anlaşılıyor.”

'AYNI SORUNLAR 10 YILDIR DEVAM EDİYOR'

Barrack, Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci müttefiki olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

“10 yıldır aynı sorunlarla uğraşıyoruz. Ama 10 yıldır aynı sorunlar devam ediyor. S-400’ler, F-35’ler, F-16’lar, Halkbank… Bu kafa karışıklığı. Dostlar mı, düşmanlar mı? Rusya ile ilişkileri var. Müslüman Kardeşler’i kınamadılar. Hamas’ı kınamadılar. Aynı kafa karıştırıcı sorunlar.”

'BAŞKANIMIZ BIKTI, CESUR BİR ADIM İSTİYOR'

Konuşmasında ABD Başkanı’nın tavrını da aktaran Barrack, “Sonuç olarak başkanımız şöyle diyor: ‘Bütün bunlardan bıktım. Cesur bir adım atalım ve ilişki temelinde onlara ihtiyaçları olanı verelim.’ Evet, Sayın Başkan, bu nedir? O, meşruiyet diyor” ifadelerini kullandı.

'MESELE SİLAH DEĞİL, MEŞRUİYET'

Barrack, Türkiye ile yaşanan krizlerin özünün teknik meseleler olmadığını belirterek, “Mesele sınırlar değil. Mesele S-400 değil. Mesele F-16’lar değil. Mesele meşruiyet. NATO’da en büyük müttefikimiz olan bir ülke var. NATO Avrupa’dır ve Avrupa onu Avrupa Birliği’ne almaz. O bizim en büyük müttefikimizdir. Dünyadaki en büyük F-16 alıcısı. Bu da Lockheed’i ayakta tutuyor. Yine de onu engelliyor ve ona F-35’ler veriyoruz” dedi.

'71 YAŞINDA AMA HALA KİLİT OYUNCU'

Barrack sözlerini, Türkiye’nin liderliğine vurgu yaparak tamamladı:

“Yani mesele onun bir noktada olması değil. 71 yaşında. Ama hala kilit oyuncu.”