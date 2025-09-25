Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD Büyükelçisi lobileri uyardı: Türkiye’ye meşruiyet verin!

ABD Büyükelçisi lobileri uyardı: Türkiye’ye meşruiyet verin!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD Büyükelçisi lobileri uyardı: Türkiye’ye meşruiyet verin!
ABD, Türkiye, NATO, F-16, S-400, Dış Politika, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yıllardır süren tartışmalara ve lobi faaliyetlerine rağmen sahneye çıkar çıkmaz ezber bozan bir çıkış yapan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, “Her şey yanlış anlaşılıyor” dedi. Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci müttefiki olduğuna vurgu yapan Barrack, “Mesele S-400 değil, mesele F-16 değil… Asıl mesele meşruiyet” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Concordia Zirvesi’nde yaptığı açıklamalarla tüm dengeleri altüst etti. Yıllardır Türkiye aleyhine yürütülen lobi faaliyetleri ve dezenformasyonlara rağmen Barrack, sahneye çıkar çıkmaz ezber bozan bir çıkış yaptı: 

“Her şey yanlış anlaşılıyor.”

'AYNI SORUNLAR 10 YILDIR DEVAM EDİYOR'

Barrack, Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci müttefiki olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

“10 yıldır aynı sorunlarla uğraşıyoruz. Ama 10 yıldır aynı sorunlar devam ediyor. S-400’ler, F-35’ler, F-16’lar, Halkbank… Bu kafa karışıklığı. Dostlar mı, düşmanlar mı? Rusya ile ilişkileri var. Müslüman Kardeşler’i kınamadılar. Hamas’ı kınamadılar. Aynı kafa karıştırıcı sorunlar.”

'BAŞKANIMIZ BIKTI, CESUR BİR ADIM İSTİYOR'

Konuşmasında ABD Başkanı’nın tavrını da aktaran Barrack, “Sonuç olarak başkanımız şöyle diyor: ‘Bütün bunlardan bıktım. Cesur bir adım atalım ve ilişki temelinde onlara ihtiyaçları olanı verelim.’ Evet, Sayın Başkan, bu nedir? O, meşruiyet diyor” ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçisi lobileri uyardı: Türkiye’ye meşruiyet verin! - 1. Resim

'MESELE SİLAH DEĞİL, MEŞRUİYET'

Barrack, Türkiye ile yaşanan krizlerin özünün teknik meseleler olmadığını belirterek, “Mesele sınırlar değil. Mesele S-400 değil. Mesele F-16’lar değil. Mesele meşruiyet. NATO’da en büyük müttefikimiz olan bir ülke var. NATO Avrupa’dır ve Avrupa onu Avrupa Birliği’ne almaz. O bizim en büyük müttefikimizdir. Dünyadaki en büyük F-16 alıcısı. Bu da Lockheed’i ayakta tutuyor. Yine de onu engelliyor ve ona F-35’ler veriyoruz” dedi.

'71 YAŞINDA AMA HALA KİLİT OYUNCU'

Barrack sözlerini, Türkiye’nin liderliğine vurgu yaparak tamamladı:

“Yani mesele onun bir noktada olması değil. 71 yaşında. Ama hala kilit oyuncu.”

Kaynak: Dış Haberler

Real Oviedo - Barcelona maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman? La Liga 6. haftada heyecan dorukta!Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 2 işçi için çalışmalar başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kaddafi’nin milyonları Sarkozy’yi yaktı! Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı “suç örgütü kurmak”tan mahkum oldu - DünyaKaddafi’nin milyonları Sarkozy’yi yaktı!Netanyahu’nun kabus dolu New York yolculuğu! Fransa hava sahasına sokulmadı - DünyaNetanyahu’nun kabus dolu yolculuğu!Erdoğan–Trump Zirvesi’nde saatler kala: Masadaki başlıklar belli oldu! - DünyaDünyanın gözü kulağı bu zirvede!İngiltere’den İsrail’e büyük darbe! Kudüs'ün resmen Filistin'e ait olduğu ilan edildi - Dünyaİngiltere’den İsrail’e büyük darbe!17 yaşındaki Kağan Özkök’e ‘Su’nun Nobeli! WAGUSE projesiyle dünyaya meydan okudu - DünyaTürk gencine nobel ödülü! 17 yaşında tarihe geçtiAB Komisyonu Başkanı Leyen Signal skandalı! Macron’un mesajı silindi, soruşturma başladı - DünyaAB'de Signal krizi
Sonraki Haber Yükleniyor...