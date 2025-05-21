Osmanlı torununa Trump'tan yeni görev! Thomas Barrack ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın dostu ve Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack, Suriye Özel Temsilcisi olarak atanıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, atamanın kısa süre içinde resmileşeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı şaşırtan bir kararla Suriye politikasında dümeni kırdı. Reuters'ın haberine göre geçtiğimiz hafta “yaptırımları kaldırıyoruz” diyerek küresel dengeleri sarsan Trump, açıklamasının hemen ardından yakın dostu ve milyarder diplomat Thomas Barrack’ı Suriye Özel Temsilcisi olarak görevlendirme kararı aldı.

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WASHİNGTON'DA SURİYE ZİRVESİ

Salı günü Washington’da düzenlenen ABD-Türkiye Suriye görüşmelerine katılan Thomas Barrack, iki ülke heyetleriyle birlikte yerel ihtiyaçların belirlenmesine yönelik temaslarda bulundu. Görüşmede, yaptırımların hafifletilmesi ve terörle mücadele konuları öne çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki açıklamasında, "Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz. Aksi takdirde tam ölçekli bir iç savaş ve bölgesel kaos yaşanabilir" dedi.

TRUMP'TAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Donald Trump, söz konusu kararını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin ardından aldığını açıklamıştı. Trump ayrıca 14 Mayıs’ta Suudi Arabistan’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

ABD'nin Suriye yaptırımlarını kaldırma kararı, ülkenin küresel finans sistemine yeniden entegre olmasının önünü açarken, insani yardım kuruluşlarının da daha aktif çalışmasına imkan sağlayacak.

BARRACK KİMDİR?

77 yaşındaki Tom Barrack, Lübnan kökenli bir ailenin torunu olarak Güney Kaliforniya’da doğdu ve büyüdü. Güney Kaliforniya Üniversitesi ve San Diego Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Barrack, 1991 yılında kurduğu özel sermaye şirketi Colony Capital ile büyük bir servet kazandı. Özellikle Orta Doğu ve Almanya’daki sorunlu gayrimenkulleri satın alarak önemli yatırımlara imza attı.

TRUMP'IN YAKIN ARKADAŞI

Barrack, Trump’ın uzun süredir yakın dostlarından biri olarak biliniyor. Ayrıca 2017’de Trump’ın açılış komitesinin başkanlığını yapmıştı. Fakat Barrack’ın adı, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yasadışı bir temsilcisi olarak hareket etmek ve FBI’a yanlış beyanda bulunmakla suçlanmıştı. Ancak Barrack, hakkındaki dokuz davanın tamamından 2022’de beraat etmişti.

OSMANLI TORUNU

Barrack’ın dedesi ve babaannesi, 1900 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olan ve günümüzde Lübnan sınırlarında yer alan Zahle şehrinden ABD’ye göç etti.

Hristiyan bir aileden gelen Barrack’ın kökleri, Osmanlı döneminde Anadolu, Lübnan ve Suriye’den göç eden farklı etnik grupların ABD’de uzun süre Osmanlı kültürünü muhafaza ettiği bir geçmişe dayanıyor.