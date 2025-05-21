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Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye ve ABD'den ortak açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye ve ABD&#039;den ortak açıklama
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye ve ABD tarafından Suriye Çalışma Grubuna ilişkin yapılan açıklamada "Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. İki ülke, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Suriye'deki son durumu ve bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere oluşturulan Suriye Çalışma Grubu'na ilişkin Türkiye ve ABD'den ortak açıklama geldi. 

İki ülke tarafından paylaşılan bildiride "Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. İki ülke, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır" sözleri kullandı. 

Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye ve ABD'den ortak açıklama - 1. Resim

Grubun çalışmalarına ilişkin paylaşılan mesajda şu sözlere yer verildi:

Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda işbirliği ve koordinasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump’ın ortaya koydukları çerçevede arttırmaya kararlıdır.

ABD, Suriye Çalışma Grubu'nun yeni turu için Türk heyetine Washington D.C.'de evsahipliği yapmıştır. Türkiye ve ABD’nin kurumlararası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau başkanlık etmişlerdir. Türkiye'nin ABD nezdindeki Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD'nin Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Thomas Barrack Jr. da toplantıya katılmışlardır. 

Heyetler, yaptırımların Başkan Trump’ın talimatıyla uyumlu şekilde kaldırılması ve terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi de dâhil olmak üzere, Suriye'ye dönük müşterek önceliklerini ele almışlardır.

Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkân verecektir.

Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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