"Suriye geçmişteki hataları yapmamalı"... Tom Barrack'tan kritik açıklamalar

"Suriye geçmişteki hataları yapmamalı"... Tom Barrack'tan kritik açıklamalar

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
&quot;Suriye geçmişteki hataları yapmamalı&quot;... Tom Barrack&#039;tan kritik açıklamalar
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

8 Aralık 2024'teki tarihi operasyonun ardından, Suriye'de toparlanma süreci devam ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ürdünli mevkidaşı Ayman Safadi ve ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Süveyda kentinde ilan edilen ateşkes meselesini görüşmek üzere bir araya geldi. Barrack, "Suriye hükümetinin attığı adımlar tarihidir ve geçmişteki hataları ele almaktadır" dedi.

Suriye, Ürdün ve ABD, Salı günü Şam'da üçlü bir toplantı düzenleyerek güneydeki Süveyda vilayetindeki durumu görüştü.

Suriye devlet televizyonu Al-Ikhbariya TV'nin haberine göre, toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ürdünli mevkidaşı Ayman Safadi ve ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barrack katıldı.

"SURİYE'NİN ADIMLARI TARİHİ, GEÇMİŞTEKİ HATALAR YAPILMAMALI"

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, X'te yaptığı bir paylaşımda toplantıyı doğruladı ve Safadi'nin Suriye kriziyle ilgili Şeybani ve Barrack ile görüşmek üzere Şam'da olduğunu belirtti.

Burada açıklamalarda bulunan Barrack, "Suriye hükümetinin attığı adımlar tarihidir ve geçmişteki hataları ele almaktadır" dedi.

SÜVEYDA'DA ATEŞKES

Suriye Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin Temmuz ve Ağustos aylarında Amman'da düzenlenen ve Süveyda'da ateşkesin pekiştirilmesi ve bölgedeki çatışmaya bir çözüm bulunmasına odaklanan önceki turlara dayandığını belirtti.

Süveyda, Dürzi gruplar ile Bedevi kabileleri arasında bir hafta süren silahlı çatışmalar ve İsrail ordusunun saldırılarının ardından 19 Temmuz'dan bu yana ateşkes uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

