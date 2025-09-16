Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriyelilerden toplu geri dönüş! Vatan hasretleri sona eriyor

Suriyelilerden toplu geri dönüş! Vatan hasretleri sona eriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından yaklaşık 9 aydır süren gönüllü geri dönüşler hız kesmeden devam ediyor. Gönüllü geri dönüşler Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de 14 yıl yaşayan ve Fenerbahçe altyapısında futbol oynadığını belirten Luey Talha, "Türk halkına çok teşekkür ediyoruz, onları da ülkemize bekliyoruz" dedi.

8 Aralık 2024 tarihinde Esad rejiminin tarihi bir operasyonlar devrilmesinin ardından, Suriye'de ekonomik ve altyapı anlamında toparlanma süreci yaşanıyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na Suriye'den gelen otobüsler ile Suriyeli sığınmacılar ülkelerine götürülüyor.

Suriyelilerden toplu geri dönüş! Vatan hasretleri sona eriyor - 1. Resim

FENERBAHÇE ALTYAPISINDA OYNADI: TÜRK HALKINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Gaziantep'ten Kilis'e gelerek çıkış işlemlerini tamamlayan, Türkiye'de 14 yıl yaşayan ve Fenerbahçe altyapısında futbol oynadığını belirten Luey Talha, "Birinci sınıftan beri Türkiye'de okudum. Burada güzel yıllarım geçti. 5 yıl boyunca Fenerbahçe altyapısında futbol oynadım. Şimdi Suriye'de üniversiteye devam edip büyük takımlarda oynamak istiyorum. Ayrıca burada mobilya sektöründe çalıştım. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz, onları da ülkemize bekliyoruz" dedi.

Suriyelilerden toplu geri dönüş! Vatan hasretleri sona eriyor - 2. Resim

SURİYELİLERİN TOPLU DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR

Bir diğer Suriyeli sığınmacı Abdurrahman Ali ise Türkiye'de inşaat ve seramik sektöründe çalıştığını ifade ederek, "Şimdi Suriye iyi oldu, ülkeme dönüyorum. Burada güzel arkadaşlıklar edindim. Türk halkına çok teşekkür ederiz. Sizden çok memnunuz. Halep'e gidiyorum, Türkiye Cumhuriyetine minnettarız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

