Suriyelilerden toplu geri dönüş! Vatan hasretleri sona eriyor

8 Aralık 2024 tarihinde Esad rejiminin tarihi bir operasyonlar devrilmesinin ardından, Suriye'de ekonomik ve altyapı anlamında toparlanma süreci yaşanıyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na Suriye'den gelen otobüsler ile Suriyeli sığınmacılar ülkelerine götürülüyor.

Gaziantep'ten Kilis'e gelerek çıkış işlemlerini tamamlayan, Türkiye'de 14 yıl yaşayan ve Fenerbahçe altyapısında futbol oynadığını belirten Luey Talha, "Birinci sınıftan beri Türkiye'de okudum. Burada güzel yıllarım geçti. 5 yıl boyunca Fenerbahçe altyapısında futbol oynadım. Şimdi Suriye'de üniversiteye devam edip büyük takımlarda oynamak istiyorum. Ayrıca burada mobilya sektöründe çalıştım. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz, onları da ülkemize bekliyoruz" dedi.

Bir diğer Suriyeli sığınmacı Abdurrahman Ali ise Türkiye'de inşaat ve seramik sektöründe çalıştığını ifade ederek, "Şimdi Suriye iyi oldu, ülkeme dönüyorum. Burada güzel arkadaşlıklar edindim. Türk halkına çok teşekkür ederiz. Sizden çok memnunuz. Halep'e gidiyorum, Türkiye Cumhuriyetine minnettarız" diye konuştu.