Esnafa 5 yıl erken emeklilik! Bağ-Kur'luların 7 bin 200 prim günü düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Esnafın erken emeklilik hayali gerçek oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen genel seçimler öncesi esnafa emeklilik için prim gün sayısı ile ilgili bir vaatte bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağ-Kur'lular için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının 7 bin 200 güne indirileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN IŞIKHAN: CUMHURBAŞKANIMIZIN VAADİ BİZİM İÇİN EMİR

Milyonlarca esnaf düzenlemeyi beklerken, konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da geçtiğimiz günlerde bir açıklama gelmişti. Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu vaat bizim için emir niteliğinde. Emeklilerle ilgili olarak 7 bin 200 gün müjdemizi vereceğiz inşallah. Bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim. İnşallah önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

2026'DA MECLİSE GELMESİ BEKLENİYOR

Esnafın beklediği müjde için harekete geçildi. Bağ-Kur'luların erken emeklilik yasası önümüzdeki yılın ilk ya da ikinci çeyreğinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla esnaf 5 yıl daha erken olacak.

BAĞ-KUR PRİM DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Peki 7 bin 200 prim günü düzenlemesinden kimler yararlanacak? Düzenlemenin bakkal, berber, terzi gibi küçük esnafı etkilemesi bekleniyor. Ancak kapsamın genişlemesi durumunda tüm Bağ-Kur'lular da yararlanabilir.

YAŞ ŞARTI VAR MI?

Bu çalışma gerçekleşirse 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan BAĞ-KUR’lu erkek sigortalılardan 7200 prim gününü tamamlamış olanlar hemen emekli olabilecekler. Prim günü 7200’den az olanlar ise 7200 günü tamamladıklarında emekli olabileceklerdir. Emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının da tamamlanması gerekecek.