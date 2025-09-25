Konut kredilerinde rekabet kızıştı! 1 milyon TL'nin güncel geri ödemesi...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Piyasalarda gelecek hafta açıklanacak eylül ayı enflasyonu dikkatle beklenirken, ev alma hayali olan tüketicilerin takip ettiği konut kredisi oranlarında da rekabet kızıştı. Uzun süredir %2,69 olarak devam eden en düşük konut kredisi faiz oranı bu hafta da aynı seviyede kaldı. Ancak ilk defa 4 banka tarafından %2,69 oranı sunulmaya başlandı. Birçok banka da konut kredisi oranlarını %2,70-%2,80 bandına çekti.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİLERİ

25 Eylül 2025 itibarıyla en düşük konut kredileri şöyle:

Akbank: %2,69

%2,69 Kuveyt Türk: %2,69 (Kâr payı oranı)

%2,69 (Kâr payı oranı) Ziraat Bankası: %2,69

%2,69 QNB: %2,69

%2,69 Halkbank: %2,70

%2,70 Albaraka: %2,75

%2,75 İş Bankası: %2,79

%2,79 Vakıfbank: %2,79

%2,79 Garanti BBVA: %2,79

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alındığında 1 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Kredi Oranı: %2,69

%2,69 Kredi Vadesi: 120 ay

120 ay Aylık Taksit: 28 bin 61 TL

28 bin 61 TL Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

YILLIK FİYAT ARTIŞI %29,1

Konut piyasasındaki son duruma bakıldığında; gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan verilere göre ağustosta Türkiye’de konut fiyatları yıllık bazda ortalama %29,1 ve aylık bazda %1,7 yükseldi. Enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında ise fiyatlar son bir yılda reel olarak %-3,1 geriledi.

Ülke genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 34 bin 405 TL ve ortalama konut fiyatı 4,4 milyon TL olurken; konut yatırımının ortalama geri dönüş süresi ise 13 yıl olarak hesaplandı.

KREDİLİ SATIŞLAR YÜKSELİYOR

Konut satışlarında da artış devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere bakıldığında; ağustos ayında 143 bin 319 adet konut el değiştirdi. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre %6,8 artış kaydedildi. Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise konut satışları %21,3 yükseldi ve 978 bin 70 adet oldu.

Bu arada konut kredisi kullanılarak gerçekleşen (ipotekli) satışlar Ocak-Ağustos 2025 döneminde %14,4’lük paya ulaştı. Geçen yıl ipotekli satışlar aynı dönemde toplam satışlar içinde %9,5’lik pay almıştı.

DİKKATLER KREDİ FAİZLERİNDE

Konut fiyatlarının seyri de takip edilirken, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt; konut satışlarında yaşanan artışa karşılık fiyatların hızlı yükselmediğine dikkat çekerek, “Faiz indirimlerinin devamıyla birlikte gelecek dönemde fiyatların da yukarı yönlü hareket etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.