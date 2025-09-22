Kademeli Emeklilik gelecek mi, son durum ne? Kademeli emeklilik yasası gündemden düşmüyor!

Kademeli Emeklilik gelecek mi, son durum ne vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Kademeli emeklilik bilhassa 1999 sonrası işe başlayan çalışanlar için uzun süredir gündemde.

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olan milyonlarca çalışan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamadığı için kademeli emeklilik beklentisi içinde.

Vatandaşlar ise hem yaş hem prim gün şartlarının daha esnek bir yapıya kavuşturulmasını ve emekliliğe daha erken geçiş imkanını talep ediyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın TBMM’ye sunduğu kanun teklifi, 2000-2008 arası sigortalılara kademeli emeklilik hakkı verilmesini ve prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesini öngörüyor.

Teklif ise henüz Meclis’ten geçmedi ve komisyonda görüşülmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da mevcut sistemde bir değişiklik planlamadıklarını ve emeklilik şartlarının devam edeceğini ifade etmişti.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?

Kademeli emeklilikle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Uzmanlar sistemin sigorta başlangıç yılına göre kademeli yaş ve prim gün şartı getireceğini belirtiyor. 1999 sonrası sigortalı kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında kademeli olarak emekli olabileceği öngörülüyor.

Prim gün sayısı ise 6250 ile 6850 arasında değişebilecek. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, sigorta başlangıcı her yıl ötelendikçe hem yaş hem de prim gün şartı kademeli olarak artacak.

KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI ÇIKTI MI?

Kademeli emeklilik yasası Meclis’ten geçmedi. Kanun teklifi komisyonda görüşülmeyi bekliyor ve yasalaşması için resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Sistemin uygulanabilir hale gelmesi ve şartların kesinleşmesi, önümüzdeki dönemde yapılacak yasal adımlara bağlı. Vatandaşlar, prim gün ve yaş şartlarının nasıl şekilleneceğine dair resmi açıklamaları takip etmeye devam ediyor.