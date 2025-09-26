Trump-Erdoğan zirvesi, piyasa için ne anlama geliyor? TL varlıklar nasıl etkilenecek

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinin ardından ilk işlem günü başladı.

Döviz kurlarında stabil görünüm devam ederken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de haftanın son işlem gününe 11.366 seviyesinden yatay bir başlangıç yaptı.

YENİ BİR SAYFA AÇILABİLİR

Global Menkul Değerler tarafından paylaşılan günlük bültende “Yurt içerisinde gözler ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesindeydi. İki liderin görüşmesi 2 saatten uzun sürdü ve ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceği mesajı verildi” denildi.

Analizde; iki liderin görüşmesinde savunma alanında F-16 ve F-35 programlarının ele alındığı, Türkiye’nin alım taleplerine olumlu yaklaşılabileceği, THY’nin ise Boeing’den uçak alımına ilişkin süreçte Türkiye’nin yerli üretim şartının gündeme geldiği ve bu talebe Boeing’in sıcak baktığı aktarıldı.

TL VARLIKLARA OLUMLU YANSIYABİLİR

Öte yandan enerjide LNG ve nükleer alanında stratejik iş birliği mutabakatı imzalandığı da belirtilerek, “CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğine dair mesajlar da ABD ile ilişkilerde yumuşama beklentisini artırdı. Bu gelişmeler kısa vadede Türk lirası ve tahvil piyasasında risk primini azaltıcı yönde algılanabilir. Borsa İstanbul’da banka, savunma, havacılık ve enerji sektör hisseleri pozitif ayrışabilir. Ancak piyasalarda kalıcı etki için, görüşmedeki başlıkların somut adımlara dönüşmesi de kritik olmaya devam edecek” görüşleri paylaşıldı.

Tacirler Menkul Değerler tarafından paylaşılan analizde de “CAATSA yaptırımlarının sona ermesi, F35 programına geri dönüş, F-16’ların modernizasyonu, enerji, havacılık, savunma alanlarında iş birliklerine dair olumlu haber akışları, ilerleyen dönemde TL varlıkları destekleyecektir” denildi.

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Yakın vadede BİST 100 endeksinde 11.500-11.600 bandının direnç ve 11.250-11.350 aralığının ise destek olarak izleneceğini aktaran Tacirler Yatırım, “Uzun vadeli değerlemeler ise BİST 100 endeksi için 12 aylık vadede 15.000 civarında endeks değerlerine işaret ediyor. Yüzde 30’luk getiri potansiyeli, beklenen enflasyonun ve muhtemel net mevduat getirisinin de üzerinde görülüyor. Kur beklentileri ile bakıldığında yabancı yatırımcı açısından da dolar bazında cazip bir potansiyel görünüyor” görüşünü dile getirdi.