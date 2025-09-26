Altın zirveye yakın! Dikkatler kritik ABD verisinde

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar, uzun bir aranın ardından yeni tarifelerle karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin 1 Ekim’den itibaren ülkeye giren “herhangi bir markalı veya patentli ilaç ürününe” %100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump, söz konusu önlemin ABD’de ilaç üretim tesisi kuran şirketlere uygulanmayacağını bildirdi.

Öte yandan ABD başkanı, ekim ayı ile birlikte ithal ağır kamyonlara %25, mutfak dolaplarına %50 ve döşemeli mobilyalara %30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını da söyledi.

Söz konusu tarifelerin ardından Asya borsalarında işlem gören ilaç firmalarının hisselerinde düşüşler yaşandı.

26 EYLÜL 2025 ALTIN FİYATLARI

Yen tarifeler küresel ticarete dair endişeleri artırırken, dün 3.722 dolara kadar gerileyen ons altın fiyatı belirsizlikten destek bularak yukarı yöneldi. Haftanın son işlem gününde ons altın 3.745 dolara yakın seyrederken, fiyatlar 3.791 dolar zirvesine yakın görünümünü koruyor.

26 Eylül 2025 gram altın fiyatı da haftanın son işlem gününe 5.005 TL’den başlarken, Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 5.185 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 8.450 TL’den gerçekleşiyor.

KRİTİK ABD VERİSİ

Piyasalar bugün ABD’de açıklanacak ağustos ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksine odaklandı. FED’in de enflasyon göstergesi olarak takip ettiği verinin aylık bazda %0,2 ve yıllıkta %2,7 artması bekleniyor. Tahminlerden daha düşük gelebilecek bir verinin altın fiyatlarında yukarı hareketi destekleyebileceği, aksi halde satış baskısının yaşanabileceği aktarılıyor.

Dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları düşük ve ikinci çeyrek büyüme rakamları yüksel gelerek, ABD ekonomisine dair pozitif sinyal vermişti.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler kısa vadede ons fiyatında 3.707-3717 dolar bandının destek bölgesi olarak öne çıktığını belirterek, “Daha düşük bir PCE enflasyonu, FED'in de faiz indirimleri için elini güçlendirebilir ve altın buradan destek bulabilir. Piyasalar bu yıl iki faiz indirimini fiyatlamaya devam ederken, onsta tarihî zirve olan 3.791 dolar direnç olarak takip edilecek” değerlendirmesinde bulunuyor.