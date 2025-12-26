27 aracı kurum değerlendirdi! İşte 2026'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler
ForInvest Haber, aracı kurum ve bankaların hedef fiyat projeksiyonlarını derledi. 27 aracı kurum ve bankanın son 3 ayda yayımladığı raporlara göre, 2026 için getiri potansiyeli en yüksek hisseler netleşti. İşte rapora göre, 2026'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler...
Aracı kurum ve bankaların 12 aylık hedef fiyat verileri esas alınarak, Borsa İstanbul’da getiri potansiyeli en yüksek hisseler tespit edildi. En az 5 aracı kurumun değerlendirdiği hisseleri baz alarak hazırlanan listede 2026'da getiri potansiyeli en yüksek hisse Sabancı Holding oldu.
1- Sabancı Holding (SAHOL)
Number of Analyst Estimates: 8
Average Target Price: 154.57 TL
Last Traded Price: 84.50 TL
Year-to-Date Return: -8.72%
Upside Potential: 82.92%
2- Galata Wind Energy (GWIND)
Number of Analyst Estimates: 7
Average Target Price: 42.93 TL
Last Traded Price: 24.06 TL
Year-to-Date Return: -26.80%
Upside Potential: 8.43%
3- Ülker (ULKER)
Yapılan Tahmin Sayısı: 6
Hedef Fiyat Ortalaması: 194,52 TL
Son İşlem Fiyatı: 110,30 TL
Yıl Başına Göre Getiri: Yüzde -1,26
Getiri Potansiyeli: Yüzde 76,36
4- Türk Hava Yolları (THYAO)
Yapılan Tahmin Sayısı: 17
Hedef Fiyat Ortalaması: 477,43 TL
Son İşlem Fiyatı: 272,25 TL
Yıl Başına Göre Getiri: Yüzde -0,82
Getiri Potansiyeli: Yüzde 75,36
5- Pegasus (PGSUS)
Yapılan Tahmin Sayısı: 11
Hedef Fiyat Ortalaması: 356,02 TL
Son İşlem Fiyatı: 207,30 TL
Yıl Başına Göre Getiri: Yüzde -2,68
Getiri Potansiyeli: Yüzde 71,74
6- Koç Holding (KCHOL)
Yapılan Tahmin Sayısı: 8
Hedef Fiyat Ortalaması: 277,59 TL
Son İşlem Fiyatı: 172,50 TL
Yıl Başına Göre Getiri: Yüzde 1,09
Getiri Potansiyeli: Yüzde 60,92
7- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)
Yapılan Tahmin Sayısı: 9
Hedef Fiyat Ortalaması: 20,21 TL
Son İşlem Fiyatı: 12,78 TL
Yıl Başına Göre Getiri: Yüzde 4,58
Getiri Potansiyeli: Yüzde 58,14
8- Turkcell (TCELL)
Yapılan Tahmin Sayısı: 10
Hedef Fiyat Ortalaması: 153,19 TL
Son İşlem Fiyatı: 99,05 TL
Yıl Başına Göre Getiri: Yüzde 8,97
Getiri Potansiyeli: Yüzde 54,66
9- Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret (DOAS)
Yapılan Tahmin Sayısı: 7
Hedef Fiyat Ortalaması: 285,95 TL
Son İşlem Fiyatı: 186,70 TL
Yıl Başına Göre Getiri: Yüzde 9,33
Getiri Potansiyeli: Yüzde 53,16
10- Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TRGYO)
Yapılan Tahmin Sayısı: 5
Hedef Fiyat Ortalaması: 110,83 TL
Son İşlem Fiyatı: 73,15 TL
Yıl Başına Göre Getiri: Yüzde 21,52
Getiri Potansiyeli: Yüzde 51,51
11- Migros (MGROS)
Yapılan Tahmin Sayısı: 15
Hedef Fiyat Ortalaması: 816,71 TL
Son İşlem Fiyatı: 539,50 TL
Yıl Başına Göre Getiri: Yüzde 0,74
Getiri Potansiyeli: Yüzde 51,38