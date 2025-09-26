Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, yeni gümrük tarifeleri açıkladı: İlaç firmalarına yüzde 100 vergi geliyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ağır kamyonlara yüzde 25, mutfak ve banyo dolaplarına yüzde 50, döşemeli mobilyalara yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Üretim tesisi bulunmayan ilaç firmalarının ürünlerine ise yüzde 100 vergi getirilecek. Trump, bu adımlarla ABD'li üreticileri korumayı ve ulusal güvenliği sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İkinci başkanlık döneminde ticaret ortaklarına yönelik gümrük vergileriyle gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, bir 'tarife' açıklamasıyla daha dikkatleri üzerine çekti.

Trump, söz konusu ürünler için uygulanacak tarife oranlarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım" ifadelerini kullandı.

Trump, böylece Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks gibi büyük kamyon üreticilerinin korunacağına işaret ederek, ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok nedenden dolayı ABD'li kamyoncuların mali açıdan güçlü ve sağlıklı olmasının gerektiğini vurguladı.

MUTFAK VE BANYO DOLAPLARINA YÜZDE 50 VERGİ!

Aynı tarihten itibaren tüm mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını belirten Trump, döşemeli mobilyalara da yüzde 30 gümrük vergisi getireceklerini bildirdi.

Trump, "Bunun nedeni, bu ürünlerin diğer ülkeler tarafından büyük ölçekte ABD'ye akın etmesi. Bu son derece adaletsiz bir uygulamadır, ancak ulusal güvenlik ve diğer sebepler dolayısıyla üretim süreçlerimizi korumak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

1 EKİM'DE BAŞLAYACAK

ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine de 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Trump, "'İnşa etme', 'temel atma' veya 'inşaat halinde' olarak tanımlanacak. Dolayısıyla, eğer inşa süreci başlamışsa, bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

