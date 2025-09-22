ABD menşeli otomobiller hangileri, Amerikan araba markaları neler? Yüzde 60’lık ek vergi kalktı!

ABD menşeli otomobiller hangileri, Amerikan araba markaları neler merakla araştırılıyor. Alkollü içecek, makyaj malzemeleri, yaprak tütün ve binek otomobilleri kapsayan ek vergiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlükten kaldırıldı. Şimdi ise ABD merkezli otomobil devlerinin yeniden Türkiye pazarında daha güçlü bir şekilde yer alması beklenirken uzmanlara göre, SUV ve elektrikli araçlarda önemli bir hareketlilik yaşanabileceği ifade edildi.

ABD MENŞELİ OTOMOBİLLER HANGİLERİ?

Türkiye’de ek verginin kaldırılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen ABD menşeli otomobiller arasında Ford, Hummer, Jeep, Cadillac, Chevrolet ve Tesla dikkatleri üzerine çekti.

Uzun yıllardır güçlü arazi araçları, lüks sedanlar, pick-up modelleri ve elektrikli araçlarıyla bilinen markalar şimdi ise vatandaşların radarında.

AMERİKAN ARABA MARKALARI NELER?

Amerikan otomotiv sektörünün en popüler markaları arasında Ford, Hummer, Jeep, Cadillac, Chevrolet ve Tesla yer alıyor. Jeep ve Hummer, güçlü arazi araçlarıyla bilinirken Cadillac lüks tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Chevrolet ve Ford, geniş ürün yelpazeleriyle uzun yıllardır pazarda güçlü bir konuma sahip. Tesla ise tamamen elektrikli otomobilleri ve otonom sürüş teknolojileriyle otomotiv dünyasında yenilikçi bir yaklaşımda.

ABD EK VERGİ KALKTI MI?

2018 yılında alınan kararla ABD menşeli otomobillere getirilen yüzde 120 oranındaki ek mali yükümlülük Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte, binek otomobil, alkollü içecek, makyaj malzemeleri ve yaprak tütün gibi ürünlerde ek vergi uygulaması sona erdi.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, olumlu ilerleyen müzakerelerin kararın alınmasında etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan Avrupa Birliği ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına yeni ek vergiler getirildi. Buna göre, konvansiyonel ve plug-in olmayan hibrit otomobiller için yüzde 25 veya en az 6 bin dolar, plug-in hibrit otomobiller için yüzde 30 veya en az 7 bin dolar, elektrikli otomobiller için ise yüzde 30 veya en az 8 bin 500 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 60 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.