Bitcoin’de sert düşüş! Son 6 ayın en kötüsü...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto varlıklarda dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Çarşamba günü işlemlerini 113 bin 340 dolardan tamamlayan BTC fiyatı, dün %-3,81 değer kaybetti ve 109 bin dolardan kapanış yaptı. Bu düşüş, aynı zamanda 14 Ağustos sonrası kaydedilen “en sert günlük değer kaybı” olarak da dikkat çekti.

Haftanın son ilkem gününde ise BTC’de tepki alımları öne çıkarken, TSİ 07:00 itibarıyla 109 bin 700 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

BİTCOİN’DE KRİTİK SEVİYELER

BTC’de haftalık değer kaybının cuma sabahı itibarıyla %-4,80 olarak gerçekleştiğini ve Bitcoin’in son 6 aylık dönemde en sert haftalık değer kaybına doğru ilerlediğini de aktaran analistler, “Hafta boyunca BTC fiyatı 100 günlük ortalamaya da işaret eden 113 bin 500 direncine takıldı. Dün 112 bin dolar desteğinin kırılmasının ardından, 107 bin 200 dolar sıradaki kritik destek olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuşuyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Bu hafta ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla da Bitcoin’de ciddi para çıkışı yaşandı. Haftanın 4 işlem gününde BTC’de 560 milyon dolarlık satış yapıldı. Bu da son ayların en yüklü haftalık para çıkışına işaret etti.

ETF’lerden para çıkışı kurumsal yatırımcı talebinde bir miktar gerilemeye işaret ederken; BTC’nin en büyük fonunu elinde tutan BlackRock’ın IBIT fonundan, bu hafta herhangi bir para çıkışı olmaması da dikkat çekti.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER TASFİYE OLDU

Analistler, kripto para birimlerinde kaldıraç kullanımının da yaygın olduğunu belirterek, “Piyasa, kaldıraç kullanan yatırımcının lehine hareket ederse, bu, onlara daha yüksek getiri sağlayabilir. Ancak fiyatlar ters yönde hareket ederse ve yeterli teminat yoksa, pozisyonlar da yüksek kaldıraç riski sebebiyle tasfiye edilmek zorunda kalıyor. Son 1 haftalık süreçte bütün kriptolarda yaklaşık 1,6 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti ve bunun yaklaşık 300 milyon doları BTC’de yaşandı” diye konuşuyor.

BTC FİYATI NEDEN GERİLİYOR?

FED’in bu ay faiz indirmesine rağmen, ülkede açıklanan son ekonomik veriler pozitif geldi. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 20 Eylül ile sona eren haftada 218 bin kişi oldu ve 233 bin olan beklentinin altında gerçekleşti. Ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde de %3,3 beklentiye rağmen %3,8 gibi yüksek bir büyüme performansı gösterdi.

Ekonominin daha güçlü olduğuna işaret eden her iki veri de FED’e dair “daha fazla faiz indirimi” beklentisini sorgulattı. Risk iştahı düşerken kriptolara da satış geldi.

ETHEREUM DA SERT DÜŞTÜ

Piyasanın ikinci büyük varlığı Ethereum da dün %-6,72 düşüşle 3.875 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde de Ethereum 3.950 dolara yakın seyrediyor.