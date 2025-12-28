Antalya’da ev sahibinden korkunç kundaklama iddiası! Kiracı gözaltına alındı
Antalya’da yangın çıkan dairenin sahibi, evi kiracının yaktığını iddia etti. Ev sahibi, “Ne kadar çaba harcasak ta bir türlü çıkaramıyoruz. Daha dün bir şeyler yapacak dedim. Bugün de binamı yaktı” dedi. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, kiracı ise gözaltına alındı.
- Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde bir binanın zemin katında yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
- Ev sahibi, kiracısının ödeme yapmadığı için mahkemelik oldukları daireyi bilerek yaktığını iddia etti.
- Kundaklama iddiası üzerine kiracı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Side Mahallesi’ndeki bir binanın zemin katında çıkan korkuttu. Zemin kattan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilirdi. İhbar sonrasında adrese 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü.
“BUGÜN DE BİNAMI YAKTI”
Yangının çıktığı zemin kattaki dairenin sahibi Serkan Kurban, yangını kiracının bilerek çıkardığını iddia etti. Yanan dairede oturan kiracı ile ödeme yapmadığı için mahkemelik olduklarını belirten ev sahibi, şunları söyledi:
Ne kadar çaba harcasak ta bir türlü çıkaramıyoruz. Daha dün bu adamı buradan alın, bir şeyler yapacak dedim. Bugün de binamı yaktı. Daha önce de binada yangın çıkmış kedilerim ölmüştü. Bu yangını da onun çıkardığına inanıyorum.
GÖZALTINA ALINDI
Ev sahibinin kundaklama iddiasının ardından kiracı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.