Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Side Mahallesi’ndeki bir binanın zemin katında çıkan korkuttu. Zemin kattan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilirdi. İhbar sonrasında adrese 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yangının çıktığı zemin kattaki dairenin sahibi Serkan Kurban, yangını kiracının bilerek çıkardığını iddia etti. Yanan dairede oturan kiracı ile ödeme yapmadığı için mahkemelik olduklarını belirten ev sahibi, şunları söyledi:

Ne kadar çaba harcasak ta bir türlü çıkaramıyoruz. Daha dün bu adamı buradan alın, bir şeyler yapacak dedim. Bugün de binamı yaktı. Daha önce de binada yangın çıkmış kedilerim ölmüştü. Bu yangını da onun çıkardığına inanıyorum.