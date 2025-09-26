Aralarında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş da var! 6 isim CHP'den ihraç edildi
Güncelleme:
Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen ve Levent Çelik, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile CHP'den ihraç edildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) sona erdi. Kurul toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.
6 İSİM İHRAÇ EDİLDİ
Alınan karar sonucunda üyeler; Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Kasap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş'ın ‘partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak’ hükmü uyarınca ihraç edilmesine karar verdi.
Ayrıca yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir"
