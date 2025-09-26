Aralarında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş da var! 6 isim CHP'den ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) sona erdi. Kurul toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

6 İSİM İHRAÇ EDİLDİ

Alınan karar sonucunda üyeler; Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Kasap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş'ın ‘partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak’ hükmü uyarınca ihraç edilmesine karar verdi.

Ayrıca yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: