CHP'de Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde sonuç çıktı: Özgür Çelik yeniden İl Başkanı!
Güncelleme:
CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde tek aday olan Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Çelik, 414 delegeden 389'unun oyunu aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın, olağanüstü kongresi bugün gerçekleştirildi.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mahkeme kararıyla görevden aldığı Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.
Özgür Çelik, 414 delegenin 389'unun oyunu aldı.
