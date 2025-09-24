Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > CHP kurultayında 48. madde krizi! Muhalefet hukuki ihlal iddiasında

CHP kurultayında 48. madde krizi! Muhalefet hukuki ihlal iddiasında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP kurultayında 48. madde krizi! Muhalefet hukuki ihlal iddiasında
CHP, Kurultay, Genel Merkez, Muhalefet, Haber
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü kurultay, partide yeni bir hukuki krizi tetikledi. İç muhalefet, zorunlu olan salt çoğunluk imzası toplanmadan güven oylaması yapıldığını ve seçimlere gidildiğini savunuyor. Tüzüğün 48. maddesini işaret eden muhalifler, bir kez daha genel merkezle davalık olmaya hazırlanıyor.

CHP’nin son olağanüstü kurultayına dair tartışmalar parti içinde giderek derinleşiyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin de aralarında bulunduğu muhalif kesim, kurultay sürecinde genel merkezin hukuka aykırı adımlar attığını ve kamuoyunun yanıltıldığını ileri sürüyor.

Genel Başkan Özgür Özel ve ekibi, olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için gerekli olan delege imzasının fazlasıyla toplandığını, sayının 900’ü geçtiğini açıklamıştı. Ancak muhalif kanat, Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilen resmi imza sayısının yalnızca 662 olduğunu belirterek, parti tabanının yanıltıldığını savunuyor.

TARTIŞMANIN ODAĞINDA 48. MADDE VAR

Sabah'ın haberine göre; muhalifler, 2023’teki son kurultayda toplam 1365 delegenin bulunduğunu ve bu sayıya göre olağanüstü kurultay için salt çoğunluğun en az 684 imza ile sağlanması gerektiğini öne sürüyor. Bu çerçevede, 662 imza ile kurultayın toplanmasının ve gündeme güvenoyu konulmasının CHP Tüzüğü’nün 48. maddesine aykırı olduğunu iddia ediyorlar.

CHP Tüzüğü’nün 48. maddesinin 5. fıkrasında, “Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir” ifadesi yer alıyor. Muhalefet ise bu maddenin açık bir şekilde ihlal edildiğini savunuyor.

YARGI YOLU AÇILIYOR MU?

Parti kulislerinde konuşulanlara göre, muhalif avukat delegeler bu duruma karşı hukuki girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Olağanüstü kurultay sürecinde yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklerin mahkemeye taşınması gündemde.

Öte yandan, parti yönetiminin uzun süredir kendilerine karşı çıkan isimlere yönelik tasfiye süreci yürüttüğünü savunan muhalifler, kurultayın yalnızca siyasi değil, hukuki açıdan da ciddi sorunlar içerdiğini dile getiriyor. Sürecin mahkemeye taşınması durumunda CHP içinde yeni bir iç kriz daha kapıda olabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

BM Genel Kurulu’na damga vuran an! Trump, Filistin'i tanıyanları eleştirdi, tek bir isim alkışladıÇocuk üvey babanın soy ismini alabilir mi? Soyadı değişikliği ile ilgili flaş karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP Bolu’da kampa giriyor, “Gölge Kabine” dönemi bitiyor - PolitikaCHP’de “Gölge Kabine” dönemi bitiyorBahçeli'den İsrail'e karşı 'askeri seçenek' çağrısı: "Artık zamanı gelmiştir" - PolitikaBahçeli'den İsrail'e karşı 'askeri seçenek' çağrısıCHP, Gürsel Tekin'le kamera karşısına geçen Berhan Şimşek'i disipline sevk etti - PolitikaCHP, Berhan Şimşek'i disipline sevk ettiCHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun başını ağrıtacak 5.5 milyonluk hareket! Lüks araç bile almış - PolitikaMutlu'nun başını ağrıtacak 5.5 milyonluk hareket!Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı - PolitikaYahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandıCHP'de seçim günü! Beş ayda ikinci olağanüstü kurultay - PolitikaCHP'de seçim günü!
Sonraki Haber Yükleniyor...