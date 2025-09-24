CHP kurultayında 48. madde krizi! Muhalefet hukuki ihlal iddiasında

CHP’nin son olağanüstü kurultayına dair tartışmalar parti içinde giderek derinleşiyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin de aralarında bulunduğu muhalif kesim, kurultay sürecinde genel merkezin hukuka aykırı adımlar attığını ve kamuoyunun yanıltıldığını ileri sürüyor.

Genel Başkan Özgür Özel ve ekibi, olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için gerekli olan delege imzasının fazlasıyla toplandığını, sayının 900’ü geçtiğini açıklamıştı. Ancak muhalif kanat, Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilen resmi imza sayısının yalnızca 662 olduğunu belirterek, parti tabanının yanıltıldığını savunuyor.

TARTIŞMANIN ODAĞINDA 48. MADDE VAR

Sabah'ın haberine göre; muhalifler, 2023’teki son kurultayda toplam 1365 delegenin bulunduğunu ve bu sayıya göre olağanüstü kurultay için salt çoğunluğun en az 684 imza ile sağlanması gerektiğini öne sürüyor. Bu çerçevede, 662 imza ile kurultayın toplanmasının ve gündeme güvenoyu konulmasının CHP Tüzüğü’nün 48. maddesine aykırı olduğunu iddia ediyorlar.

CHP Tüzüğü’nün 48. maddesinin 5. fıkrasında, “Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir” ifadesi yer alıyor. Muhalefet ise bu maddenin açık bir şekilde ihlal edildiğini savunuyor.

YARGI YOLU AÇILIYOR MU?

Parti kulislerinde konuşulanlara göre, muhalif avukat delegeler bu duruma karşı hukuki girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Olağanüstü kurultay sürecinde yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklerin mahkemeye taşınması gündemde.

Öte yandan, parti yönetiminin uzun süredir kendilerine karşı çıkan isimlere yönelik tasfiye süreci yürüttüğünü savunan muhalifler, kurultayın yalnızca siyasi değil, hukuki açıdan da ciddi sorunlar içerdiğini dile getiriyor. Sürecin mahkemeye taşınması durumunda CHP içinde yeni bir iç kriz daha kapıda olabilir.