Mahkeme durdurdu, YSK devam dedi! CHP'de kongre kaosu

BERAT TEMİZ ANKARA - Son iki yıl içinde dört defa kurultaya giden CHP’de sancı dinmiyor. Şaibeli kurultay davalarından ve kayyımdan kurtulmak için ardı ardına kongre yapan CHP yönetimi dün mahkemenin İstanbul kongresini durdurma kararıyla sarsıldı. Olağanüstü İstanbul İl Kongresi, dün Beşiktaş’taki Süleyman Seba Sanat Merkezinde toplandı. 595 delegenin sandık başına gittiği kongrede, Özgür Çelik tek aday olarak partililerin karşısına çıktı.

MAHKEME: YAPILAMAZ

Kongre sürerken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi durdurma kararı verdi. Mahkeme, 14 Temmuz 2025’te verilen tedbir kararının istinaf aşamasının bitmediğini belirterek kongrenin durdurulmasına hükmetti. İcra memurları karar tebliği için kongrenin yapıldığı alana geldi. Partinin milletvekilleri, avukat ve hukukçuları tarafından karşılanan memurlar, mahkemenin durdurma kararının geçersiz olduğu öne sürülerek salona alınmadı. Bunun üzerine icra memurları tutanak tutarken, iki taraf arasında gerginlik yaşandı.

Tartışmaya katılanlardan birinin CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım atanmasına sebep olan şikâyeti yapan parti delegesi Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç olduğu öğrenildi. CHP yönetiminden “Partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyor” açıklamaları geldi.

YSK: YAPILABİLİR

CHP’nin başvurusu üzerine Yüksek Seçim Kurulu acil olarak toplandı. Mahkeme kararının “Anayasanın 79’uncu maddesi ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddelerine” uygun olmadığını bildiren YSK, kongrenin devamına karar verdi. Tekrar toplantıya geçildi. 2 Eylül’den beri çağrı heyetine karşı koltuk mücadelesi veren Özgür Çelik, tek aday girdiği yarışta yeniden il başkanı seçildi. Genel Başkan Özgür Özel’in katılmadığı kongrede, sahneye yolsuzluktan tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafları konuldu.

YARGIDA YETKİ TARTIŞMASI

CHP’nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi için yerel mahkeme ile YSK’nın birbirine zıt kararlar vermesi yetki tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Hukukçu Cüneyt Toraman “Siyasi partilerin yapacağı seçimlerde bütün yetkiler YSK’ya verilmiş olsaydı daha isabetli olurdu. Ancak Siyasi Partiler Kanunu’nda, bu konuda hüküm bulunmayan hususlarda “Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerinin uygulanacağı’ yönünde bir ibare bulunduğu için, Asliye Hukuk Mahkemeleri kendilerini yetkili görüyor. Açılan davalar hakkında karar veriyor. Spor müsabakaları hakkında nasıl ki itirazlar federasyona, tahkim kuruluna yapılıyor ve kısa zamanda karar veriliyorsa, siyasi partiler için de benzer bir yöntem uygulanmalı. Bir dernek, bir vakıf, genel kurulun iptali davasını bir sene iki sene bekleyebilir, bekliyorlar zaten. Siyasi partiler bu kadar uzun süre bekleyebilir mi? Sorun biraz yasalarımızdan kaynaklanıyor. Bence yasal düzenleme yapılıp yetki tamamen YSK’ya bırakılmalı” dedi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Seçim sonucuyla ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in başında bulunduğu çağrı heyetinin görevlerine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Gürsel Tekin “Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz” dedi.

CHP avukatları, yeni yönetimin seçilmesiyle kayyım görevinin kendiliğinden sona ereceği görüşünü savunuyor. Hukukçu Levent Ersin Orallı, “Kongrede seçilen kişi yeniden İstanbul İl Başkanı olacaktır. Ancak Özgür Çelik’in mazbatayı ne zaman alacağı sorusuna şu şekilde cevap verilebilir: Yüksek Seçim Kurulunun aldığı ‘Yapılabilir’ kararının Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmesi ve kayyımın kaldırılmasıyla birlikte Özgür Çelik yeniden koltuğa oturabilecektir. Zira hâlihazırda Geçici Yönetim Kurulu görevini sürdürmektedir ve bu kurulun geçici mahiyetini ortadan kaldıracak hukuki bir gerekçe henüz ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Özgür Çelik, seçilmiş olsa dahi ancak Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla görevine başlayabilecektir.” diyor.