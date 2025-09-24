Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti'den CHP'ye İzmir tepkisi: 5 milyonu çöplere mahkum ettiniz

AK Parti'den CHP'ye İzmir tepkisi: 5 milyonu çöplere mahkum ettiniz

İzmir'deki çöp toplama alanları ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in açıklamasına AK Parti kanadından sert tepki geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkum ettiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in İzmir'deki çöp depolama alanlarıyla ilgili açıklamasına ilişkin, "Yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkum ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in İzmir'deki çöp depolama alanlarının 10 gün önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kapatıldığı yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

"5 MİLYON İZMİRLİYİ ÇÖPLERİN ORTASINDA YAŞAMAYA MAHKUM ETTİNİZ"

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalancı, sahtekar ve ahlaksızsınız. İzmir'i çöp dağlarına mahkum eden sizsiniz. Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz. Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi Bakanlığımız ekstra destek sağladı. Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkum ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz. Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar" dedi.

