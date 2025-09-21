İzmirliler isyan etti, kötü koku her yere yayıldı! Sokaklarda fareler cirit atıyor...

İnşaat mühendisi Cankan Köktürk, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, Adatepe Mahallesi Hasanağa Parkı çevresindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

SOKAKLARDA FARELER ÇIKTI

Çöpler nedeniyle her gün kullandığı yoldan geçemediğini ve kötü kokudan uyuyamadığını belirten Köktürk, "Çok yer gezdim, böyle bir şey görmedim. Belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi çöpleri toplamaktır. Çöpler kaldırılmadığı gibi daha da çoğaldı. Fareler de ortaya çıktı, kokudan uyuyamıyorum." dedi.

SİNEKLER MİKROP YAYDI

Emrecan Altuğ da biriken çöplerin sağlık açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu. Durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Altuğ, "Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen şu çöpleri artık alın. Sineklerden, böceklerden mikrop kaptım, bacağımda yaralar çıktı. Geceleri uyuyamıyoruz." diye konuştu.