İzmir'de çöp isyanı! Sokaklar kokudan ve sinekten geçilmiyor

İzmir'de çöp isyanı! Sokaklar kokudan ve sinekten geçilmiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
İzmir&#039;de çöp isyanı! Sokaklar kokudan ve sinekten geçilmiyor
Anadolu Ajansı

İzmir’in Buca ilçesinde çöplerin toplanmaması vatandaşları çileden çıkardı. İnönü Mahallesi ve Hatboyu Caddesi’nde biriken çöpler nedeniyle sokaklarda yürümek neredeyse imkânsız hale gelirken, parklarda sinek ve kokudan durulmuyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi.

İnönü Mahallesi'nde oturan Münir Coşkun (70), Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.

KUSACAK GİBİ OLUYORUZ

Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.

Aynı mahallede yaşayan Mustafa Demirtaş da ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.

SİNEKTEN DURULMUYOR

Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış da "Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hatboyu Caddesi'nde de çöplerin toplanmadığı gözlendi.

