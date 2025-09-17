İşçi krizinin çözümü de Buca'yı çöplerden kurtarmadı! Her sokak başı çöp dağı...

Türkiye’nin en büyük üçüncü kenti İzmir turizmi ve doğal güzellikleriyle değil, çöpleriyle gündemde olmaya devam ediyor. Belediyeler ile temizlik işçileri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle birçok ilçede çöp yığınları oluşurken, bu durumdan en fazla etkilenen ilçelerin başında Buca geldi.

Genel-İş Sendikası üyesi belediye işçileri, Haziran ve Temmuz maaşları ile geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmemesi üzerine iş bırakma kararı alıp belediye binasında işgal eylemi başlatmıştı.

SOKAKLAR ÇÖP DERYASI OLDU

Eylemler nedeniyle ilçede başta çöp toplama olmak üzere pek çok belediye hizmeti aksadı, sokaklarda çöp yığınları oluştu. Dün akşam saatlerinde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve sendika yöneticileri arasında gerçekleştirilen görüşmede uzlaşma sağlandı.

ÖDEMELER 3 AY İÇİNDE YAPILACAK

Taraflar arasında imzalanan protokole göre, iş bırakan işçilerin maaşlarından kesinti yapılmayacak, şirketlere iade edilen işçiler görevlerine geri gönderilecek. Ayrıca işçilerin geriye dönük tüm alacaklarının 3 ay içinde ödeneceği belirtildi. İşçiler bu sabahtan itibaren işbaşı yaptı.

FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ÇÖPLER ATEŞE VERİLDİ

Eylemler süresince toplanmayan çöpler ilçe genelinde büyük sorun oluşturdu. Buca Seyhan Mahallesi'nde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Hatboyu Caddesi ile futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda biriken çöplerin zaman zaman ateşe verildi.

Vatandaşlar kötü koku, sinek istilası ve görüntü kirliliğinden şikâyetçi olurken, Menderes Caddesi, Onat Caddesi gibi ilçenin uğrak noktaları başta olmak üzere birçok noktada oluşan çöp dağları hala görülüyor. İlçede biriken çöplerin büyük bir kısmı halen kaldırılmadı. Belediye ekiplerinin çöp toplama çalışmalarını ne zaman tamamlayacağı merak konusu.