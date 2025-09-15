Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'den gelen görüntüler pes dedirtmeye devam ediyor: Vatandaş dışarı çıkamıyor!

İzmir'den gelen görüntüler pes dedirtmeye devam ediyor: Vatandaş dışarı çıkamıyor!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de aylardır devam eden su kesintisi ve çöp sorunu tehlike doğurmaya başladı. Kentin 5 büyük ilçesinde metrelerce uzunluktaki çöp yığınları ateşe verildi, vatandaş tepki gösterdi. Bölge sakinleri, "Artık çöp dağları, itfaiyenin bile baş edemeyeceği büyüklükte yangına neden oluyor. Çöp kokusu, duman ve sineklerden evimizde yaşamıyoruz" ifadeleriyle isyan etti.

İzmir özellikle son aylarda turizmiyle, doğasıyla değil çöp ve su sorunuyla gündemde. Kentte kuraklık nedeniyle iki günde bir saat 23.00 ila 05.00 arasında yaşanan su kesintisi ve sokaklarda biriken çöp sorunu devam ediyor.

Günlük yaklaşık 5 bin tonluk çöpün döküldüğü kentte çöp toplama, depolama, nakil ve bertaraf süreçlerindeki aksaklıklar ana sorun olarak gözüküyor.

İzmir'den gelen görüntüler pes dedirtmeye devam ediyor: Vatandaş dışarı çıkamıyor! - 1. Resim

5 İLÇE ÇÖP MERKEZİ OLDU!

Yaşananlar nedeniyle başta Buca, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova gibi merkez ilçelerde çöp yığınları oluşuyor.

Şehrin bazı bölgelerinde biriken çöpler son dönemde ateşe veriliyor. Bu sorun Buca Seyhan Mahallesi'nde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Hatboyu Caddesi'nde sık sık yaşanıyor. Yine aynı mahallede futbol sahası büyüklüğündeki bir alana dökülen evsel atık, plastik, tekstil ve moloz yığınlarında yangın meydana geliyor.

İzmir'den gelen görüntüler pes dedirtmeye devam ediyor: Vatandaş dışarı çıkamıyor! - 2. Resim

Mahalle sakini Begüm Ece Elçekin, doğup büyüdüğü mahallesinin çöplüğe dönüştüğünü söyledi.

İzmir'den gelen görüntüler pes dedirtmeye devam ediyor: Vatandaş dışarı çıkamıyor! - 3. Resim

"İTFAİYE BİLE BAŞ EDEMİYOR"

Çöplerin her gün yakıldığını belirten Elçekin, şunları kaydetti:

"Artık çöp dağları, itfaiyenin bile baş edemeyeceği büyüklükte yangına neden oluyor. Yeğenim henüz 6 aylık. Böyle çöplük bir alanda büyümek zorunda. Bebeği dışarıya çıkaramıyoruz. Çöp kokusu, duman ve sineklerden evimizde yaşamıyoruz."

İzmir'den gelen görüntüler pes dedirtmeye devam ediyor: Vatandaş dışarı çıkamıyor! - 4. Resim

KİMİ ARADILARSA ÇÖZÜM BULAMADILAR

Bölgedeki esnaf Yunus Cırık da çöplerin yakılması nedeniyle trafonun patlamasından endişe ettiğini dile getirdi.

İzmir'den gelen görüntüler pes dedirtmeye devam ediyor: Vatandaş dışarı çıkamıyor! - 5. Resim

Cırık, "Burası benim iş yerim, ekmek teknem. Burası yanarsa, benim hayatım bitti demektir, diğer dükkanlar da yanar. Yangın esnasında içeride birisi olursa ne olacak, durum çok kötü. Buca Belediyesini de defalarca aradım, ilgilenen yok, lütfen şu çöp sorununu artık çözün." ifadelerini kullandı.

