Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında ziynet eşyalarının paylaşımıyla ilgili dikkat çekici bir karara imza attı.

GAMZE ERDOĞAN - Sivas 1. Aile Mahkemesinde görülen davada kadın, evlilik sürecinde baskı ve şiddet gördüğünü, düğünde takılan altınların alınıp geri verilmediğini ileri sürerek nafaka, tazminat ve ziynetlerin iadesini istedi.

Erkek ise kadının ailesini aşağıladığını, evle ve çocukla ilgilenmediğini, evi terk ederken de ziynetleri aldığını savundu.

‘Getireceğim’ yazınca altınlar kadının oldu! Boşanma davasında mesaj delil sayıldı

Mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşamaya karar verdi, velayeti anneye verdi, nafaka bağladı ancak ziynet talebini reddetti. İstinafın da kararı onamasıyla kadın dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay, ziynetlerin kişisel mal olduğunu hatırlattı ve paylaşımda anlaşma, örf-adet ve kime takıldığına bakılması gerektiğini vurguladı.

Kadının sunduğu erkek tarafından atılan “Söz getireceğim, bıktım artık bu konudan yeter” mesajını delil kabul eden daire, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu.

Karar bozuldu, ziynet eşyalarının kadında kalmasına hükmedildi.

