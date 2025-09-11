Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > 11 Eylül İZSU su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

11 Eylül İZSU su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
11 Eylül İZSU su kesintisi programı: İzmir&#039;de sular ne zaman gelecek?
İzmir, Su Kesintisi, İZSU, 11 Eylül, Bayındır, Bayraklı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 11 Eylül Perşembe tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor.

İzmir’de yaşayan vatandaşların gündeminde su kesintisi yer alıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan 11 Eylül 2025 Perşembe günü planlı bakım ve onarım programına göre, sular gün içinde yeniden verilecektir.

11 Eylül İZSU su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

11 Eylül 2025 Perşembe günü İzmir'in Bayındır, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karşıyaka, Kınık ve Konak'ta su kesintisi yaşanıyor. Suların ne zaman geleceğine dair detayları İZSU'nun internet adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

9 Eylül'den itibaren İzmir'de 2 günde bir yaşanacak su kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir

2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"

11 Eylül İZSU su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

11 EYLÜL İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI

11 Eylül İZSU su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

