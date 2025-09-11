Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ASKİ su kesintisi: 11 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Altındağ, Polatlı...

ASKİ su kesintisi: 11 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Altındağ, Polatlı...

- Güncelleme:
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül 2025 Perşembe günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanıyor. Programa göre, Etimesgut, Altındağ, Polatlı, Çubuk ilçelerine su verilmeyeceği belli oldu. İşte, ASKİ su kesintisi listesi...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentin çeşitli ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle yaşanacak su kesintisi Etimesgut, Altındağ, Polatlı, Çubuk, ilçelerini etkileyecek

11 EYLÜL ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

11 Eylül 2025 Perşembe günü Ankara'nın Etimesgut, Altındağ, Polatlı, Çubuk ve Gölbaşı'nda su kesintisi yaşanıyor. Bugün Ankara'da sular sırasıyla 17:00, 18:00, 16:00, 15:00, 16:00 ve 17:00'da gelecektir.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

