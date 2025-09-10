ASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesintisi var?

ASKİ tarafında yapılan açıklamaya göre, Ankara’nın bazı ilçelerine su verilemiyor. Kesintiler Etimesgut olmak üzerine birçok ilçelerinde yaşanıyor. ASKİ, suların güncel listede yer alan saatlerde verileceğini açıkladı.

ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE SU KESİNTİSİ VAR?

10 Eylül'de Ankara'nın Pursaklar, Sincan ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kısa süre içinde kesintisinin sona ermesi bekleniyor.

Arıza Tarihi: 10.09.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 10.09.2025 11:30:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Saray sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı Fatih mahallesi bir kısmı

Arıza Tarihi: 10.09.2025 09:20:00

Tamir Tarihi: 10.09.2025 15:30:00

Detay: Sincan ilçesi temelli gazi mahallesi şair osman koç caddesi içerisine meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Gazi mahallesi içerisindeki yeni bacı mevkii ve çevresi

Arıza Tarihi: 10.09.2025 02:00:00

Tamir Tarihi: 10.09.2025 12:00:00

Detay: Devlet mahallesi, İnönü Bulvarı dmo önü ,300 lük içme suyu hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yücetepe mahallesi, Maltepe mahallesi İnönü blv, kızılay alt kotlar, gmk bir kısmı