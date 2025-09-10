Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesintisi var?

ASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesintisi var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesintisi var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 10 Eylül 2025 Çarşamba günü oluşan arızalar nedeniyle bazı ilçelerde plansız su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesintisi var? İşte detaylar...

ASKİ tarafında yapılan açıklamaya göre, Ankara’nın bazı ilçelerine su verilemiyor. Kesintiler Etimesgut olmak üzerine birçok ilçelerinde yaşanıyor. ASKİ, suların güncel listede yer alan saatlerde verileceğini açıkladı.

ASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesintisi var? - 1. Resim

ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE SU KESİNTİSİ VAR?

10 Eylül'de Ankara'nın Pursaklar, Sincan ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kısa süre içinde kesintisinin sona ermesi bekleniyor.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

ASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesintisi var? - 2. Resim

 

PURSAKLAR'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Tarihi: 10.09.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 10.09.2025 11:30:00
Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Saray sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı Fatih mahallesi bir kısmı

ASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesintisi var? - 3. Resim

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.09.2025 09:20:00
Tamir Tarihi: 10.09.2025 15:30:00
Detay: Sincan ilçesi temelli gazi mahallesi şair osman koç caddesi içerisine meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: Gazi mahallesi içerisindeki yeni bacı mevkii ve çevresi

ASKİ su kesintisi sorgulama: Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesintisi var? - 4. Resim

ÇANKAYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Tarihi: 10.09.2025 02:00:00
Tamir Tarihi: 10.09.2025 12:00:00
Detay: Devlet mahallesi, İnönü Bulvarı dmo önü ,300 lük içme suyu hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yücetepe mahallesi, Maltepe mahallesi İnönü blv, kızılay alt kotlar, gmk bir kısmı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Faiz ve enflasyon ne olacak? Morgan Stanley ve Deutsche Bank'tan "Türkiye" raporu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? 10 Eylül 2025 Çarşamba Star tv yayın akışı! - HaberlerSahipsizler bu akşam var mı, yok mu? 10 Eylül 2025 Çarşamba Star tv yayın akışı!İzmir su kesintisi 10-11-12 Eylül: İZSU su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? - Haberlerİzmir su kesintisi 10-11-12 Eylül: İZSU su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final maç takvimi! - HaberlerTürkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final maç takvimi!Ortaöğretim KPSS ne zaman? 2025'te lise KPSS yapılacak mı! - HaberlerOrtaöğretim KPSS ne zaman? 2025'te lise KPSS yapılacak mı!Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı tarihi araştırılıyor - HaberlerMerkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı tarihi araştırılıyorKocaeli'de son dakika alarm verildi! Polisan'da kimyasal sızıntı mı var? - HaberlerKocaeli'de son dakika alarm verildi! Polisan'da kimyasal sızıntı mı var?
Sonraki Haber Yükleniyor...