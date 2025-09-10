İzmir su kesintisi 10-11-12 Eylül 2025 listesi! İZSU su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 10-11-12 Eylül listesi vatandaşların gündeminde. Kanalizasyon İdaresi İZSU su kesintisi yapılacak yapılacak mahalleleri, saat aralıklarını ve nedenleri tek tek duyurdu.

İZMİR SU KESİNTİSİ 10-11-12 EYLÜL

İzmir’de 10, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde çeşitli ilçelerde su kesintileri uygulanacak. İZSU tarafından yapılan duyuruda, hem arızalar hem de planlı bakım çalışmaları nedeniyle kesintilerin gerçekleşeceği belirtildi.

Bayraklı, Kınık, Bergama ve Torbalı’da farklı arıza türlerinden kaynaklanan kesintiler yaşanırken, merkez ilçelerde ise programlı kesintiler gece saatlerine planlandı.

İZSU SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bayraklı Doğançay’da 10 Eylül sabahı başlayan ve pompa arızasından kaynaklanan kesintinin öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kınık Poyracık’ta 08.11’de başlayan ana boru arızası nedeniyle suyun 12.11’de tekrar verilmesi planlanıyor.

Torbalı ilçesindeki Alp­kent, Atatürk, Cumhuriyet, Ertuğrul, Muratbey, Tepeköy, Torbalı, Yedi Eylül ve Yemişlik mahallelerinde 9 Eylül akşamı başlayan kesinti 10 Eylül sabahına kadar devam edecek.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Merkez ilçeler için hazırlanan planlı kesinti programı iki bölgeye ayrıldı. Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Menemen ve Menderes’te 09, 11, 13, 15 ve 17 Eylül tarihlerinde gece 23.00’ten sabah 05.00’e kadar kesinti uygulanacak.

Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe’de ise 10, 12, 14, 16 ve 18 Eylül tarihlerinde yine 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

İZSU PLANLI KESİNTİ SORGULAMA

10 EYLÜL 2025 SU KESİNTİSİ

Bayraklı - Doğançay Mahallesi

Saat: 06.30 - 12.00

Pompa arızası

Kınık - Poyracık Mahallesi

Saat: 08.11 - 12.11

Ana boru arızası

Torbalı - Alpkent, Atatürk, Cumhuriyet, Ertuğrul, Muratbey, Tepeköy, Torbalı, Yedi Eylül, Yemişlik Mahalleleri

Saat: 09.09.2025 - 21.45 ile 10.09.2025 - 06.00

Yoğun kullanım ve depo seviyesinin düşmesi

Bölge-2 Planlı Kesinti (Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Bornova’nın bazı mahalleleri)

Saat: 23.00 - 05.00

10-12-14-16-18 Eylül

11 EYLÜL 2025 SU KESİNTİSİ

Bölge-1 Planlı Kesinti (Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Menemen, Menderes)

Saat: 23.00 - 05.00

9-11-13-15-17 Eylül

12 EYLÜL 2025 SU KESİNTİSİ

Bölge-2 Planlı Kesinti (Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Bornova’nın bazı mahalleleri)

Saat: 23.00 - 05.00

10-12-14-16-18 Eylül