İzmir su kesintisi 10-11-12 Eylül 2025 listesi! İZSU su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İzmir su kesintisi 10-11-12 Eylül listesi İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir’de Eylül ayının ikinci haftasında farklı ilçelerde yaşayan vatandaşlar, hem arızalar hem de planlı bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileriyle karşı karşıya kalacak. İZSU su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek merak ediliyor.
İzmir su kesintisi 10-11-12 Eylül listesi vatandaşların gündeminde. Kanalizasyon İdaresi İZSU su kesintisi yapılacak yapılacak mahalleleri, saat aralıklarını ve nedenleri tek tek duyurdu.
İZMİR SU KESİNTİSİ 10-11-12 EYLÜL
İzmir’de 10, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde çeşitli ilçelerde su kesintileri uygulanacak. İZSU tarafından yapılan duyuruda, hem arızalar hem de planlı bakım çalışmaları nedeniyle kesintilerin gerçekleşeceği belirtildi.
Bayraklı, Kınık, Bergama ve Torbalı’da farklı arıza türlerinden kaynaklanan kesintiler yaşanırken, merkez ilçelerde ise programlı kesintiler gece saatlerine planlandı.
İZSU SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Bayraklı Doğançay’da 10 Eylül sabahı başlayan ve pompa arızasından kaynaklanan kesintinin öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kınık Poyracık’ta 08.11’de başlayan ana boru arızası nedeniyle suyun 12.11’de tekrar verilmesi planlanıyor.
Torbalı ilçesindeki Alpkent, Atatürk, Cumhuriyet, Ertuğrul, Muratbey, Tepeköy, Torbalı, Yedi Eylül ve Yemişlik mahallelerinde 9 Eylül akşamı başlayan kesinti 10 Eylül sabahına kadar devam edecek.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Merkez ilçeler için hazırlanan planlı kesinti programı iki bölgeye ayrıldı. Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Gaziemir, Menemen ve Menderes’te 09, 11, 13, 15 ve 17 Eylül tarihlerinde gece 23.00’ten sabah 05.00’e kadar kesinti uygulanacak.
Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe’de ise 10, 12, 14, 16 ve 18 Eylül tarihlerinde yine 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su verilemeyecek.
İZSU PLANLI KESİNTİ SORGULAMA
10 EYLÜL 2025 SU KESİNTİSİ
Bayraklı - Doğançay Mahallesi
Saat: 06.30 - 12.00
Pompa arızası
Kınık - Poyracık Mahallesi
Saat: 08.11 - 12.11
Ana boru arızası
Torbalı - Alpkent, Atatürk, Cumhuriyet, Ertuğrul, Muratbey, Tepeköy, Torbalı, Yedi Eylül, Yemişlik Mahalleleri
Saat: 09.09.2025 - 21.45 ile 10.09.2025 - 06.00
Yoğun kullanım ve depo seviyesinin düşmesi
Bölge-2 Planlı Kesinti (Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Bornova’nın bazı mahalleleri)
Saat: 23.00 - 05.00
10-12-14-16-18 Eylül
11 EYLÜL 2025 SU KESİNTİSİ
Bölge-1 Planlı Kesinti (Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Menemen, Menderes)
Saat: 23.00 - 05.00
9-11-13-15-17 Eylül
12 EYLÜL 2025 SU KESİNTİSİ
Bölge-2 Planlı Kesinti (Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Bornova’nın bazı mahalleleri)
Saat: 23.00 - 05.00
10-12-14-16-18 Eylül