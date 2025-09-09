İzmir konak su kesintisi: İzmir'de sular saat kaçta gelecek? Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe...

İzmir’de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerinde yeni bir değişiklik yapıldı. Bundan sonra 3 günde 1 dönüşümlü olarak gerçekleştirilen kesintiler, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren 2 günde 1 olacak şekilde uygulanacak. Peki, İzmir'de sular saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

9 Eylül 2025 Salı günü İzmir'in Koncak ilçesinde ana boru arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Alsancak başta olmak üzere AKIN Simav, Barbaros, Kılıç Reis, Mithatpaşa, Turgut Reis'te sular 11:15 ve 10:00 aralığında gelecektir.

9 EYLÜL İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

9 Eylül İzmir'in Aliağa, Konak, Foça, Menderes ve Ödemiş'te sular bugün sırasıyla 12:59, 10:00 -11:15, 13:00, 11:07 ve 10:00'da gelecektir.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), kuraklık sebebiyle 3 günde bir dönüşümlü su kesintilerini güncel su tüketim verilerine göre yeniden düzenlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir 2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"

Daha önce ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynaklarını gerekçe göstererek 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.