İzmir konak su kesintisi: İzmir'de sular saat kaçta gelecek? Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe...
İzmir'de uygulanan planlı su kesintisinin dışında arıza sebebiyle de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. 9 Eylül 2025 Salı günü bölgede yaşayan vatandaşlar su kesintisinin ne zaman geleceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
İzmir’de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerinde yeni bir değişiklik yapıldı. Bundan sonra 3 günde 1 dönüşümlü olarak gerçekleştirilen kesintiler, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren 2 günde 1 olacak şekilde uygulanacak. Peki, İzmir'de sular saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
9 Eylül 2025 Salı günü İzmir'in Koncak ilçesinde ana boru arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Alsancak başta olmak üzere AKIN Simav, Barbaros, Kılıç Reis, Mithatpaşa, Turgut Reis'te sular 11:15 ve 10:00 aralığında gelecektir.
|KONAK
|ALSANCAK
|09.09.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ATATÜRK CAD NO. 398 ÖNÜ İÇİN
|KONAK
|AKIN SİMAV, BARBAROS, KILIÇ REİS, MİTHATPAŞA, TURGUT REİS
|09.09.2025 saat 03:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|186 SK İLE MİTHATPAŞA KVŞ
9 EYLÜL İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
9 Eylül İzmir'in Aliağa, Konak, Foça, Menderes ve Ödemiş'te sular bugün sırasıyla 12:59, 10:00 -11:15, 13:00, 11:07 ve 10:00'da gelecektir.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), kuraklık sebebiyle 3 günde bir dönüşümlü su kesintilerini güncel su tüketim verilerine göre yeniden düzenlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir
2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"
Daha önce ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynaklarını gerekçe göstererek 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.