ASKİ su kesintisi: Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Altındağ, Çubuk, Ayaş...

- Güncelleme:
ASKİ su kesintisi: Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Altındağ, Çubuk, Ayaş...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), yaşanan arıza sebebiyle 9 Eylül’de bazı bölgelerde planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre, arızanın giderileceği süre boyunca musluklardan su akmayacak. Su kesintisinden etkilenen ilçeler arasında Polatlı, Altındağ, Çubuk, Ayaş bulunuyor. Peki, "Ankara’da sular hangi saatte gelecek?" İşte ASKİ su kesintisi listesi...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan duyuruyla beraber, şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 9 Eylül tarihinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacaktır. Bu durumdan etkilenecek ilçeler arasında Polatlı, Altındağ, Çubuk, Ayaş'da bulunuyor.

Yaşanan su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve suların ne zaman geleceği merak konusu. İşte bugün Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

ASKİ su kesintisi: Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Altındağ, Çubuk, Ayaş... - 1. Resim

ÇUBUK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Tarihi: 9.09.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 9.09.2025 12:25:00
Detay: Aşağı Çavundur mahallesinde meydana gelen su arızasından dolayı kesinti yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Aşağı Çavundur

ASKİ su kesintisi: Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Altındağ, Çubuk, Ayaş... - 2. Resim

ALTINDAĞ'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Tarihi: 9.09.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 9.09.2025 12:00:00
Detay: Baraj Mahallesi Osmanlı Caddesi İçerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesinin bir kısmı

ASKİ su kesintisi: Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Altındağ, Çubuk, Ayaş... - 3. Resim

POLATLI SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arıza Tarihi: 9.09.2025 09:15:00
Tamir Tarihi: 9.09.2025 15:05:00
Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kimya Sokakta bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

Arıza Tarihi: 9.09.2025 09:50:00
Tamir Tarihi: 9.09.2025 13:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Üçpınar Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Üçpınar Mahallesi bir bölümü

Arıza Tarihi: 9.09.2025 11:00:00
Tamir Tarihi: 9.09.2025 15:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Fatin Rüştü Zorulu Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü

ASKİ su kesintisi: Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Altındağ, Çubuk, Ayaş... - 4. Resim

AYAŞ'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Tarihi: 9.09.2025 10:05:00
Tamir Tarihi: 9.09.2025 14:00:00
Detay: Ayaş Bayat Mahallesinde 90'lık PE 100 Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Bayat Mahallesi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şevval Şahin’in resmi araçla gece turu gündem oldu! Bakanlıktan açıklama gecikmedi
