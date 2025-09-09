ASKİ su kesintisi: Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Altındağ, Çubuk, Ayaş...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan duyuruyla beraber, şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 9 Eylül tarihinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacaktır. Bu durumdan etkilenecek ilçeler arasında Polatlı, Altındağ, Çubuk, Ayaş'da bulunuyor.

Yaşanan su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve suların ne zaman geleceği merak konusu. İşte bugün Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Arıza Tarihi: 9.09.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.09.2025 12:25:00

Detay: Aşağı Çavundur mahallesinde meydana gelen su arızasından dolayı kesinti yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Aşağı Çavundur

Arıza Tarihi: 9.09.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.09.2025 12:00:00

Detay: Baraj Mahallesi Osmanlı Caddesi İçerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesinin bir kısmı

Arıza Tarihi: 9.09.2025 09:15:00

Tamir Tarihi: 9.09.2025 15:05:00

Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kimya Sokakta bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

Arıza Tarihi: 9.09.2025 09:50:00

Tamir Tarihi: 9.09.2025 13:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Üçpınar Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Üçpınar Mahallesi bir bölümü

Arıza Tarihi: 9.09.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 9.09.2025 15:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Fatin Rüştü Zorulu Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü

Arıza Tarihi: 9.09.2025 10:05:00

Tamir Tarihi: 9.09.2025 14:00:00

Detay: Ayaş Bayat Mahallesinde 90'lık PE 100 Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Bayat Mahallesi.