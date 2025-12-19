Kışın vazgeçilmezi ıhlamur ve şifa kaynağı bitkisel ürünler, olumsuz iklim koşulları nedeniyle rekor fiyatlara ulaştı. Çiçek ıhlamur kilosu 4 bin 500 lirayı bulurken, aktarlar satışların sağlık nedeniyle etkilenmediğini belirtiyor.

Son dönemdeki aşırı hava koşulları, sadece tarım ürünlerini değil, bitkisel takviye ve şifa ürünlerinin fiyatlarını da ciddi şekilde yükseltti. Aktar Metin Ağılönü, ıhlamur çiçeklerinin tam açtığı dönemde yaşanan don ve yoğun yağışların ciddi oranda ürün kaybına neden olduğunu söyledi.

İKLİM FİYATLARI KATLADI

Ürün fiyatlarındaki artışın temel nedenini iklim şartlarına bağlayan aktar esnafı, fiyatlardaki dramatik yükselişi gözler önüne serdi.

Metin Ağılönü, "Geçen yıl 2 bin lira olan çiçek ıhlamur, aroması ve içeriği nedeniyle en çok tercih edilen türdür. Bu sene 4 bin ila 4 bin 500 lira seviyesine çıktı.

Yapraklı ve çiçekli karışık ıhlamur ise bin liradan bin 600 liraya yükseldi. Don ve yağışlardan dolayı sadece ıhlamur değil, badem, kayısı ve kiraz gibi ürünler de aynı şekilde etkilendi" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ FİYATINA BAKMIYOR

Fiyat artışının satışları etkilemediğini belirten Ağılönü, "Fiyat artışı satışları etkilemiyor. Çünkü insanlar sağlık sorunları yaşadığı için artık fiyata bakmıyor, rahatsızlık olduğu için ister istemez alıyorlar.

Müşteriler, fiyatı duyduğunda 'Ne kadar yükselmiş' tepkisini veriyor, ancak iki paket alacaksa bir pakete düşürüyor, ama sonuçta yine de alıyor. Eskiden 'Evde dursun' diye iki paket alınıyordu; şimdi sadece ihtiyacı kadar alıyorlar" ifadelerini kullandı.

