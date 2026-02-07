Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından 19 Mart’ta başlayan mitingler CHP’de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

BERAT TEMİZ - Pek çok defa etkisini kaybettiği ve işlevsiz hâle geldiği yönünde eleştirilen mitingler, bu defa meydanların dolmamasıyla gündemde. İl mitinglerindeki meydanı dolduramayan CHP yönetimi, alanın kalabalık gözükmesi için taşımalı kalabalık yöntemine başvurmaya devam ediyor.

‘SEN YOKSAN EKSİĞİZ’

Parti yönetimi, il mitinglerinde meydanın kalabalık gözükmesi için büyükşehirlerden ve çevre illerden CHP’lileri otobüslerle taşımaya başladı.

Daha önce Konya, Aydın, Çankırı ve Yozgat gibi şehirlerdeki mitinge partilileri otobüslerle götüren CHP, bu defa Niğde için aynı yolu izliyor.

Bugün saat 14.00’te Niğde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek miting için Ankara’nın birçok ilçesinden otobüsler kaldırılacak.

Ankara İl Teşkilatından partililere gönderilen mesajda, “Değerli yol arkadaşımız, Genel Başkan’ımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla 7 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek Niğde mitingine katılım sağlanacaktır. Otobüslerimiz 7 Şubat Cumartesi günü saat 09.30’da ilçe binamız önünden hareket edecektir. Katılım durumunuzu 6 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar ilçe başkanlığımıza bildirmenizi rica ederiz. Sen yoksan bir eksiğiz” denildi.

Ankara’nın Çankaya, Mamak, Yenimahalle gibi birçok ilçesinden otobüslerin Niğde’ye gideceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası