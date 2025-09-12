İzmir karakol saldırısında yeni gelişme! 9 şüpheli tutuklandı

8 Eylül tarihinde Balçova’da bulunan polis merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren E.B., çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında saldırgan E.B.’nin annesi ve babası da bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerden yaşları 18'in altında olan 16 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çocuk şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırgan E.B., annesi, babası ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen işlemler İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u için tutuklama, 2’si için ise adli kontrolle serbest bırakılma talebinde bulunuldu.

Mahkemenin kararını gün içerisinde vermesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma, terör bağlantısı ve işbirlikçilerin tespiti yönünden çok yönlü şekilde devam ediyor.