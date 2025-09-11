İzmir'de 2 polisi şehit eden katil, babasıyla atış talimi yapmış!

İzmir Balçova'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül'ün karakola silahlı saldırı düzenledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DEAŞ İDEOLOJİSİNİ BENİMSEMİŞ

Saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül'ün cep telefonu ve bilgisayarındaki "dijital ayak izi"nde inceleme yapıldı.

Polis katilinin sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, ideoloji ve saldırı videolarını izlediği, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi.

EVDE PATLAYICI YAPMIŞ

Saldırıyı da izlediği videolardan yola çıkarak tasarlayan Eren Bigül'ün, internette el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" olan patlayıcılar yaptığı, yakalanmadan kısa süre önce de bu patlayıcıları kullandığı belirlendi.

SALDIRI EMRİ Mİ ALDI?

Sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştireceğine dair paylaşımda bulunduğu da tespit edilen saldırganın, saldırıyı bir terör örgütünden aldığı talimatla yaptığına yönelik bulguya şu ana kadar rastlanılmadı.

ATIŞ YAPMAYI BABASINDAN ÖĞRENMİŞ

Bigül'ün babasının uzun yıllardır av merakı olduğu, ruhsatlı iki tüfek sahibi babasının oğlunu da küçük yaşlardan beri ava götürdüğü, saldırganın silah kullanmayı baba Bigül'den öğrendiği, baba ve oğlunun İzmir'in Urla ve Karaburun'daki alanlarda atış talimi ve avcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

SON 1 YILDIR İÇİNE KAPANIKMIŞ

Lise öğrencisi saldırganın yaklaşık 1 yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak yetkili makamlara herhangi bir başvuru yapılmadığı belirlendi.

Baba, emniyetteki ifadesinde, çocuğunun ruh halinin son 8 ayda değiştiğini, içine kapanarak sapkın fikirlere yöneldiğini anlattı.

Anne de oğlunun terör örgütlerinin videolarını izlediğini fark ettiğinde "Seni polise söyleyeceğim" dediğini ancak sorunu kendi içlerinde çözmeye çalıştıklarına ifadesinde yer verdi.

SOSYAL MEDYADA KONUŞUYORLARMIŞ

Saldırının ardından yaralı olarak gözaltına alınan katil zanlısının hastanedeki tedavisi devam ederken, olaya ilişkin İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin İran, 4'ünün Suriye uyruklu olduğu, 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin saldırganla sosyal medyada etkileşim halinde olduğu saptandı.