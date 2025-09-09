Eren Bigül öldü mü? Polise saldıran katilin son durumu

İzmir Balçova'da 8 Eylül 2025 sabahı yaşanan polis karakolu saldırısı 'Eren Bigül öldü mü' konusunu gündeme getirirken polise saldıran katilin son durumu merak edildi.

İki polisin şehit olması, üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıda, katilin sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. İzmir karakol saldırısı Eren Bigül soruşturmasında gözaltı sayısı 27'ye çıktı.

EREN BİGÜL ÖLDÜ MÜ?

Eren Bigül öldü mü iddiaları sosyal medyada hızla yayılırken polise saldıran katil son durum yaralı olarak Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi. Öldüğüne dair resmi açıklama yapılmadı.

16 yaşındaki Eren Bigül, 8 Eylül sabahı pompalı tüfekle İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne saldırdı. Olayın ardından ayak ve elinden vurularak etkisiz hale getirildi.

Resmi açıklamalara göre Eren Bigül saldırı sonrası yaralı olarak gözaltına alındı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölümüyle ilgili herhangi bir resmi onaylanmış bilgi bulunmuyor.

İZMİR BALÇOVA SALDIRGANI KİM, YAKALANDI MI?

Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Eren Bigül, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne babasına ait pompalı tüfekle saldırıda bulunmuştu. Saldırı sonucunda iki polis şehit olurken üç kişi de yaralandı.

Olay sonrası Eren Bigül, polis tarafından olay mahallinde yaralı yakalanarak hastaneye sevk edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganın yerde etkisiz hale getirildiği ve çevrede çok sayıda boş kovan bulunduğu görülüyor.

Bigül'ün daha önce herhangi bir suç kaydı olmadığı kaydedildi.

İZMİR BALÇOVA POLİS KARAKOLU SALDIRISI SON DURUM

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye yükseldi. İçlerinde saldırganın ailesi, arkadaşları ile İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da bağlantılı olduğuna inanılan şüpheliler yer alıyor. Ayrıca Eren Bigül ile bağlantılı olduğu tespit edilen İran uyruklu K. N., İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasıyla, soruşturmaya 2 cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırganın saldırıda kullandığı silahın babasına ait olduğu kesinleşti.

Eren Bigül'ün anne ve babası, ifadelerinde çocuklarının son dönemde radikalleştiğini belirterek baba N.B, sürekli bilgisayar ve telefon başında olduğunu ifade etti.