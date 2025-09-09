Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'deki olayın ardından ailelere uyarı: Mutlaka kontrol edin

İzmir'deki olayın ardından ailelere uyarı: Mutlaka kontrol edin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;deki olayın ardından ailelere uyarı: Mutlaka kontrol edin
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, İzmir'de 16 yaşındaki cani E.B’nin iki polisimizi şehit ettiği saldırıyı konuşurken, uzmanlardan da ailelere uyarı geldi. Ebeveynlerin ergenlik çağına kadar çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan uzmanlar, çocukların internet ortamının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İzmir'de 16 yaşındaki E.B.'nin karakola saldırısında iki polisimiz şehit olmuştu. Suç işleyen çocuk sayısında artış görülürken, uzmanlar anne ve babaları uyardı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Yelda Tan, ailelerin çocukluk ve ergenlik çağına kadar olan çocuklarına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. "Ebeveyn çocuğun kişilik özelliklerini, ilgilerini, hobilerini, görüştüğü kişileri, interneti nasıl kullandığını çok iyi bilmek zorunda" diyen Tan, "Özellikle internet ortamında neler yaptığını, kimlerle görüştüğünü bilmek ve kontrol etmek zorundadır. 18 yaşına kadar internet ortamındaki yaptığı her hareket, ailenin görebileceği bir şekilde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, "suça sürüklenen çocuklar" kavramı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Bu kavram, başlangıçta çocukları topluma kazandırmak, onları daha iyi bir geleceğe yönlendirmek için getirildi." diyen Ağdemir şunları söyledi:

"ÇOCUKLARIN DA YETİŞKİNLER GİBİ CEZA ALMASI GEREKİYOR"

"Ancak zamanla bu durum suiistimal edildi ve ağır suç işleyen çocuklar, adaletin caydırıcı gücünden neredeyse muaf hale geldi. Bu durum hem çocukların hem de ailelerin hayatını kararttı. Eğer bir önlem alınmaz ise bu sorun büyüyerek devam edecek ve benzer olaylarla maalesef karşılaşmak zorunda kalacağız. Bu nedenden dolayı çocukların da yetişkinler gibi ceza alması gerektiğini düşünüyorum"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekonominin üç yıllık yol haritası belli oldu! OVP’deki reformlar Türkiye Yüzyılı’na hazırlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak - GündemBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacakBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak - GündemBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacakHukukçular sokak çağrısını değerlendirdi: Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda - Gündem"Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda"100 yıllık CHP’yi rezil rüsva ettiler! Özel'in isyan çağrısına rağmen Gürsel Tekin göreve başladı - GündemCHP'de koltuk kapmaca!CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na direnme hazırlığı! Ankara'da kayyım nöbeti  - GündemCHP Kılıçdaroğlu'na direnme hazırlığında!Terör uzmanları İzmir saldırısını değerlendirdi: Güdümlü eylem mi? - GündemTerör uzmanları İzmir saldırısını değerlendirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...