İzmir'deki olayın ardından ailelere uyarı: Mutlaka kontrol edin

İzmir'de 16 yaşındaki E.B.'nin karakola saldırısında iki polisimiz şehit olmuştu. Suç işleyen çocuk sayısında artış görülürken, uzmanlar anne ve babaları uyardı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Yelda Tan, ailelerin çocukluk ve ergenlik çağına kadar olan çocuklarına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. "Ebeveyn çocuğun kişilik özelliklerini, ilgilerini, hobilerini, görüştüğü kişileri, interneti nasıl kullandığını çok iyi bilmek zorunda" diyen Tan, "Özellikle internet ortamında neler yaptığını, kimlerle görüştüğünü bilmek ve kontrol etmek zorundadır. 18 yaşına kadar internet ortamındaki yaptığı her hareket, ailenin görebileceği bir şekilde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, "suça sürüklenen çocuklar" kavramı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Bu kavram, başlangıçta çocukları topluma kazandırmak, onları daha iyi bir geleceğe yönlendirmek için getirildi." diyen Ağdemir şunları söyledi: