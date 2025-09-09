Liseli çocuk karakolu kana buladı! Nasıl bu kadar kolay olabilir?

GAMZE ERDOĞAN - İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşında bir genç, Salih İşgören Polis Karakoluna pompalı tüfekle saldırıda bulundu. Polis merkezinin üst katındaki lojmanda ikamet eden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis memurları Ömer Amilağ boynundan ve Murat Dağlı bacağından yaralandı. Olayda bir sivil de saçmaların hedefi oldu. Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesinde 11. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen kar maskeli saldırgan E.B. kısa sürede etkisiz hâle getirildi. Ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenilen E. B.’nin anne ve babası ile iki arkadaşı sorguya alındı.

OYUN BAĞIMLISIYDI

Ameliyata alınan saldırganın madde ve oyun bağımlısı olduğu ve sürekli internet üzerinden oyun oynadığı öne sürüldü. Katilin sosyal medya hesabında DEAŞ paylaşımları dikkat çekti. Baba N.B. ilk ifadesinde, oğlunun son dönemlerinde radikal bir tavır sergilediğini söyledi. N.B. son dönemde çocuklarının bilgisayar ve telefonla çok zaman geçirdiğini, kendilerinin de bu konuda onu sık sık uyardıklarını ve devam etmesi durumunda polise gideceklerini söylediklerini ifade etti. Saldırganın daha önce gözaltına alınmadığı ve suç kaydının bulunmadığı ortaya çıktı. Olayı iki başsavcı ve altı savcı soruşturuyor.

MUHTAR: ÇOK ŞAŞIRDIK

E.B’nin oturduğu Çetin Emeç Mahallesi’nin muhtarı Recep Pervanlar, saldırganın ailesini 30 yıldır tanıdıklarını söyledi. Gazetemize açıklamalarda bulunan Pervanlar, E.B’yi içine kapanık biri olarak tarif etti. Pervanlar, “Saldırganı yakından tanıyoruz. Kendisi aslında oldukça başarılı bir lise öğrencisiydi. Derslerinde iyiydi, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen, sessiz sakin bir çocuk olarak bilirdik. Mahallemizin tanıdık, bilinen bir ailesidir. Kimse böyle bir şey yapabileceğini düşünmezdi” dedi.

KARAKOLLA AYNI SOKAKTA

Olayın gerçekleştiği yerin saldırganın yaşadığı sokak olduğunu ifade eden Pervanlar, “Duyduğumuzda inanamadık, hepimiz büyük bir şok yaşadık. Onu tanıyan hiç kimse böyle bir davranışı beklemezdi. Aldığımız bilgilere göre olaydan önce akşam saatlerinde parkta bazı arkadaşlarıyla tartışmış. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve kendisinin bu olaydan sonra oldukça sinirlendiği söyleniyor. Yaşadığı öfke patlaması sonucunda bu korkunç olayı gerçekleştirmiş olabilir. Elbette tam olarak ne yaşandığını bilemiyoruz, ama bizi en çok üzen, tanıdığımız bir gencin böyle bir şeye karışmış olması. Gerçekten çok üzgünüz” diye konuştu.

İHMAL Mİ VAR?

16 yaşındaki bir gencin bir polis merkezini basması ve terörle mücadelede görev almış bir emniyet müdürü ile polisi şehit etmesi “ihmal” şüphelerini akıllara getirdi. Olay sırasında güvenlik kulübesinde kimsenin bulunmadığı, saldırganın bu yüzden rahatlıkla içeri girdiği belirtiliyor. Ayrıca çatışmadan sonra güvenlik güçlerinin el bombası ihtimalini gözetmeden tedbirsiz davranması dikkat çekti. Bu, polisin yetkisini de tartışmaya açtı. Polise daha geniş yetkiler verilmesi zaman zaman gündeme geliyor.

BİRİ İRANLI 8 GÖZALTI

Saldırı sonrası yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki saldırgan E.B.’nin ardından, babası N.B., annesi A.B. ve iki arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri hain saldırıyla bağlantısı olduğunu tespit ettiği İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi’yi İstanbul Esenyurt’ta yakaladı. Ankara’da B.Y. ve C.T., Şanlıurfa’da ise M.A. gözaltına alındı. Şüpheli sayısı 8’e yükseldi.

PROVOKASYON VE DEZENFORMASYONA GEÇİT YOK

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarından karakol saldırısıyla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 16’sı yurt dışı kaynaklı, 103 hesabın tespit edildiğini bildirdi. Bu doğrultuda 39 kişi hakkında işlem başlatıldığı, 10 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.