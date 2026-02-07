İstanbul’da uyuşturucu soruşturması kapsamında polis, ClubHouse Bebek adlı spor salonuna baskın düzenledi. Spor salonu sahibi Menderes Utku gözaltına alındı. Utku’nun 1970’li yıllarda Yeşilçam’ın çocuk oyuncularından biri olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ClubHouse Bebek adlı spor salonuna polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

SAHİBİ MENDERES UTKU GÖZALTINA ALINDI

Operasyona 100’ün üzerinde polis katılırken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri K-9 köpekleriyle salonu aradı. Operasyon sırasında işletmeye girişler durdurulurken, çıkan kişiler üst araması ve GBT kontrolünden geçirildi. Yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, spor salonunun sahibi Menderes Utku gözaltına alındı.

YEŞİLÇAM’IN ÇOCUK OYUNCUSU ÇIKTI

Yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku'nun torunu olan Menderes Utku’nun Yeşilçam’ın çocuk oyuncularından biri olduğu ortaya çıktı. 1970’li yıllarda “Afacan” serisiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Utku, çocuk yaşta elde ettiği başarılarla dikkat çekmişti.

1972 yılında “Afacan Küçük Serseri” filmiyle 8. Altın Portakal Film Festivali’nde, 1973’te “Afacan Harika Çocuk” filmiyle 10. Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi çocuk oyuncu seçildi.

Menderes Utku, aynı zamanda iş insanı olarak 2020 yılında kahve markası Kronotrop Coffee’yi satın aldı. 2022 yılında Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile evlenen Utku, baba olmuştu.

