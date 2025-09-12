İzmir'de 2 polisi şehit eden katil o günü bilerek seçmiş! Dikkat çeken DEAŞ detayı

Türkiye, 8 Eylül Pazartesi sabahı saat 08.30 sıralarında gerçekleşen hain saldırı ile güne uyandı. İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezine 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ'ın vücuduna saçmalar isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

VURULARAK YAKALANDI, 2 POLİS ŞEHİT OLDU

Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı.

Saldırgan, polis ekipleri tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi.

Saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, Murat Dağlı ve sokaktaki bir vatandaş, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırganın annesi, babası, 2 arkadaşıyla birlikte irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Saldırının ardından yaralı olarak gözaltına alınan E.B.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken; olaya ilişkin İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin İran, 4'ünün Suriye uyruklu olduğu, aralarında saldırganın babası N.B. ve annesi A.B.'nin de bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

DEAŞ'IN İDEOLOJİSİNİ BENİMSEMİŞ

Saldırıyı gerçekleştiren E.B. adlı şüphelinin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği ve ideoloji ile saldırı videoları izlediği, ayrıca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi.

İncelemeler sonucu, E.B.'nin izlediği videolardan hareketle saldırıyı planladığı ve internetteki el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" bulunan patlayıcılar yaptığı, yakalanmadan kısa süre de önce bu patlayıcıları kullandığı belirlendi.

E.B.'nin sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştireceğine dair paylaşımda bulunduğu da tespit edilirken, şu ana kadar saldırının bir terör örgütünden alınan talimatla gerçekleştirildiğine ilişkin bulguya rastlanmadı.

SALDIRI GÜNÜNÜ ÖZEL SEÇMİŞ

16 yaşındaki saldırganın akran zorbalığına uğradığı için özellikle okulların açıldığı günü saldırı için seçtiği ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim" dediği öğrenildi.

Ayrıca E.B.'nin saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşifler yaptığı, son olarak da sokağında bulunan polis merkezini hedef seçtiğini söylediği ifadeleri arasında yer aldı. E.B.'nin terör örgütü DEAŞ'ın videolarını izleyerek sempati duyduğu, herhangi fiziksel bir bağlantısının olmadığı öğrenildi.

SİLAH KULLANMAYI BABASI ÖĞRETMİŞ

Şüphelinin babası N.B.'nin uzun yıllardır av merakı bulunduğu, ruhsatlı iki tüfeğinin olduğu ve oğlunu küçük yaşlardan beri ava götürerek silah kullanmayı ona öğrettiği tespit edildi. Lise öğrencisi olan E.B.'nin yaklaşık bir yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak yetkili makamlara başvuru yapılmadığı kaydedildi.

Saldırganın hastanedeki tedavisi sürerken, 2 yaşındaki kız kardeşi ise devlet tarafından koruma altına alındı.