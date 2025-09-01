Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yeni doğan bebeğini çöpe atıp alışverişe gitmişti: Cani annenin ilk sözleri ortaya çıktı

Yeni doğan bebeğini çöpe atıp alışverişe gitmişti: Cani annenin ilk sözleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ta çöp kutusunda bulunan bebeğin annesi ilk ifadesinde, hamile olduğunu geç fark ettiğini, doğumunu kazan dairesinde tek başına gerçekleştirdiğini söyledi. Cani anne daha sonra bebeğin kordon bağını makasla kesip çöpe attığını itiraf etti. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu belirlenirken şüpheli kadın "birinci derece yakınını kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Her detayı tüyler ürperten olay, Beşiktaş'ta yaşandı. Çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili 39 yaşındaki anne Elif A. gözaltına alındı. 

Elif A'nın emniyetteki ifadesinde, hamile olduğunu geç fark ettiği için bebeği aldıramadığını, yaşadığı evin kazan dairesinde kendi imkanlarıyla doğum yaptığını, daha sonra makasla kordon bağını kestiği bebeği konteynerin yanındaki kovaya çöp poşetiyle bıraktığını söylediği öğrenildi.

OLAY YERİNDEN 2 DEFA GEÇMİŞ

Mayısta eşinden boşanan ve 3 çocuğu bulunan şüphelinin, ölen bebeğin ise dini nikahlı eşinden olduğunu söylediği belirtildi.

Şüphelinin, bebeği çöpün kenarına bıraktıktan sonra da alışverişe gidip tekrar olay yerinden geçerek evine gittiği öğrenildi.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan bebeğin cinsiyetinin ise kız olduğu belirlendi.

Şüpheli Elif A, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından "birinci derece yakınını kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

KORKUNÇ OLAYIN GEÇMİŞİ

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi görmüştü.

Polis ve sağlık ekiplerince, vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu belirlenen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenememişti.

Bebeğin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bebeğin annesi E.A. gözaltına alınmıştı.

