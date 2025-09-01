Yöneticileri dün FETÖ'den tutuklandı bugün fabrikadan mal kaçırıldı! Assan'a jandarma müdahalesi

FETÖ soruşturması kapsamında kayyım atanan Assan firması fabrikadan mal kaçırma görüntüleri ile gündeme geldi.

F-16 savaş uçakları için bomba üreten Assan firmasının sahibi Emin Öner ve Genel Müdürü Gürcan Okumuş, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

10 FİRMAYA KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Assan ve ona bağlı 10 firmaya kayyum atandı.

VATANDAŞ KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

Kayyım kararının ardından, şirketin Gerede ilçesindeki fabrikasından konteynerlere yüklenen malzemelerin, Nuhören köyüne götürülmek istendiği iddia edildi. Durumu fark eden vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü alarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

EŞYALAR FABRİKAYA GERİ GÖNDERİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, taşınmaya çalışılan malzemeler kontrol altına alınarak fabrikaya geri götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.