Savcı şifresiyle UYAP'taki dosyaları kapattılar! FETÖ'cü her şeyi itiraf etti: Dolandırıldım

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

FETÖ'CÜ İTİRAF ETTİ: 5 BİN AVRO VERDİM, DOLANDIRILDIM

Sanık Emrullah Doğanay, 2 yıl önce kendisini avukat olarak tanıtan Talha Bol'un kendisini aradığını, hakkında FETÖ dosyası bulunduğunu ve isterse bu dosyayı kapatabileceğini söylediğini, Bol'a inanmayarak telefonu kapattığını ve internette Bol'un hakkında araştırma yaptığını anlattı.

Talha Bol'un Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğunu öğrendiğinde, söylediklerine inanarak onu yeniden aradığını belirten Doğanay, şu beyanda bulundu:

"Bol, dosyamı takip edeceğini söyledi. Benden 170 bin lira istedi. Kendisine 5 bin avro verebileceğimi söyledim. Isparta'ya yardımcısını yolladı, parayı ona verdim ve sözleşmeyi imzaladım. Bol'u tekrar aradığımda 'dosyaya itiraz dilekçesini verdiğini, dosyanın kapanacağını' söyledi. Zaman geçmesine rağmen dosyayla alakalı bilgi alamadım. Ardından dosyaya itiraz edilmediğini öğrendim. Ben dolandırıldım mağdurum, buradaki kimseyi tanımıyorum."

"BANKA KARTI GÖREVİ GÖRMÜŞ, ABİSİ ONA AYAK İŞLERİNİ YAPTIRMIŞ"

Sanıklardan Ömer Faruk Bol'un abisi olan ve aynı zamanda avukatlığını yapan Ahmet Bol ise Talha Bol'un ailesinden sadece Ömer ve annesiyle görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ömer, babamın sağlık durumu bozulduktan sonra hem öğrencilik yaptı hem kırtasiye işletti hem de ailesine baktı. Kırtasiyeyi devralmasıyla ailemin Talha Bol'a olan borcunu da o üstlendi. Ömer Faruk, maddi konularda hep gününü kurtarmaya çalışan, kartlara takla attırarak borçlarını kapatmaya çalışan biri. Talha'ya olan borcu da böyle oluştu. Ömer, süreç boyunca banka kartı görevi görmüş, abisi ona ayak işlerini yaptırmış. Bu denklemde bir yeri yok."

Avukat Bol, sanık Yılmaz'la müvekkilinin birebir iletişim kurmadığını, Talha Bol'un aracılığıyla işlemlerin gerçekleştiğini savunarak, müvekkili hakkında adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti.

Diğer taraf avukatları da müvekkilleri hakkında somut bir delil olmadığını ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini savunarak mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından duruşmaya 29 Ağustos Cuma günü devam edilmek üzere ara verildi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.