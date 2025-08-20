Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
FETÖ'den aranan cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı

FETÖ'den aranan cezaevi firarisi kıskıvrak yakalandı

- Güncelleme:
FETÖ'den aranan cezaevi firarisi kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli hükümlü gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

