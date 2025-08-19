Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > FETÖ'ye para aktarıyordu, TSMF el koydu! Ünlü dönerci büyümeye devam ediyor, hedef 400 şube

FETÖ'ye para aktarıyordu, TSMF el koydu! Ünlü dönerci büyümeye devam ediyor, hedef 400 şube

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ&#039;ye para aktarıyordu, TSMF el koydu! Ünlü dönerci büyümeye devam ediyor, hedef 400 şube
FETÖ, TMSF, Ar-Ge, Büyüme, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle TMSF tarafından el konulan "Maydonoz Döner" büyümeye devam ediyor. Türkiye'de 75 şehirde hizmet veren şirket, şubat ayından bu yana 27 şube daha açtı. Maydonoz Döner'in yıl sonuna kadar 400 şubeye ulaşması bekleniyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Maydonoz Döner'in yılın ikinci yarısında 400 şubeye ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Artan şube sayısının Maydonoz Döner'in ciro ve karlılık anlamında daha güçlü bir şirkete dönüşmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de halen 75 şehirde hizmet veren şirketin, gelecek dönemde hizmet vermediği illere de şube açacağı belirtildi.

NİĞDE'DE YENİ ŞUBE AÇILIYOR 

Açıklamada, şirketin ilk adım olarak gelecek ay Niğde'de yeni şubesini açacağı kaydedilerek, "Maydonoz Döner böylece 76. şehirde de hizmet vermeye başlayacak. AR-GE çalışmalarını sürdüren Maydonoz Döner, yeni ürünü MayPide'yi geçtiğimiz ay duyurmuştu. Yüzde 100 yaprak dönerin kullanıldığı MayPide ile ürün gamını genişleten marka, bu sayede Türkiye'nin her noktasında daha fazla müşteriye ulaşmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

FETÖ'ye para aktarıyordu, TSMF el koydu! Ünlü dönerci büyümeye devam ediyor, hedef 400 şube - 1. Resim

5 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Açıklamada, yeni ürünler ve yeni şubelerle TMSF yönetiminin en önem verdiği konulardan birinin de müşteri memnuniyeti olduğu belirtilerek, "Üretim fabrikalarında ve şubelerde gıda denetimlerini artıran TMSF, Maydonoz Döner müşterilerinin aynı kalitede hizmet almasını ve sorunsuz bir müşteri deneyimi yaşamasını amaçlıyor. Maydonoz Döner, bugün Türkiye dahil Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Hollanda'daki yatırımlarıyla 5 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu uluslararası yayılım, markanın global vizyonunu ve Türk mutfağını dünyaya taşıma misyonunu en güçlü şekilde ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

TMSF açıklamasında yıl sonuna kadar kontrollü ve planlı büyüme stratejisiyle ilerleyecek Maydonoz Döner'in hem yurt içinde hem yurt dışında açılacak yeni şubelerle zincirini güçlendirmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

75 yıl sonra vatanlarına döndüler! Kore Savaşı’nda kayıp 4 Türk askerinin naaşı teslim edildiYalova su kesintisi: Yalova'da sular ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyada sadece Bursa'da üretiliyor, 32 ülkeye ihraç ediliyor! Tarlada kilosu 150 lira - EkonomiDünyada sadece Bursa'da üretiliyor, 32 ülkeye ihraç ediliyorMilyonlara faizsiz kredi müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? - EkonomiMilyonlara faizsiz kredi müjdesi!Spotify yola geldi! Bakan Ersoy duyurdu: 2026'da İstanbul'da ofis açılacak - EkonomiDünyaca ünlü şirket yola geldi!Anne babalar okul alışverişlerinde dikkat! Bu ibareler yoksa sakın almayın - EkonomiBu ibareler yoksa sakın almayın"Kahve keyfi" için harcanan paraya bakın! 10 yılda 370 milyar dolar... - Ekonomi10 yılda 370 milyar dolar harcandıTezgaha inmesiyle tükenmesi bir oldu! Yerli kavunun fiyatını gören kapış kapış aldı - EkonomiTezgaha inmesiyle tükenmesi bir oldu! Fiyatını gören...
Sonraki Haber Yükleniyor...