Altın satmak için bu tarihi bekleyin! İslam Memiş uyardı: Gram altın 6 bin lirayı görecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaprak Hırka Yıldız'ın sorularını cevaplayan Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gram altında 6 bin lira hedefi için tarih veren Memiş, alım fırsatı olarak gördüğü rakamları da aktardı.

GRAM ALTINDA ALIM FIRSATI SEVİYELERİ

Gram altında alım fırsatı için rakam veren Memiş, "Şu an itibarıyla gram altın 4.415 lira serbest piyasalarda, uluslararası piyasalarda ons altın 3.338 dolar seviyesinde. Aşağıda 3.305 dolar seviyesini, yukarda 3.368 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında dalgalanma bekliyoruz. Asıl trendin pozitif açıklamalarla birlikte yılın son düşüşü olarak, alım fırsatı olarak gram altın tarafında 4.350-4.370 lira seviyelerini görebiliriz." dedi.

2 HAFTALIK SÜRECE DİKKAT!

Yatırımcılara önemli bir uyarı yapan Memiş, "2 haftalık süreç içerisinde piyasalarda yeni gelişmeler olacak. Yatırımcıların tatil modundan çıkması gerekiyor. Rusya-Ukrayna, Orta Doğu, İsrail gibi gelişmeler altın tarafından fiyatlanacak." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA 6 BİN LİRA İÇİN TARİH VERDİ

"Gram altın yıl sonunda 5 bin lira olur mu?" sorusuna cevap veren Memiş, "Yıl sonu beklentim 4.500 lira. Ben şu an için 5 bin lira seviyesini beklemiyorum. Ancak öngörülemeyen bir gelişme olursa yine yorumlarız. Ancak benim için 4.500 lira zirve seviyesi. Bugünkü koşullara göre baktığımızda, ons altındaki geri çekilmeler gram altını frenleyebilir. Benim nazarımda gram altında 4.500 lira seviyesi pik seviyesi. Ons altında da 3.500 dolar seviyesi pik seviyesi. 2026 beklentim farklı. Özellikle 2026'nın ilk çeyreğindeki hedefim gram altında 6 bin lira seviyesi." şeklinde konuştu.