Bir sene süren çalışma neticesinde Dolmabahçe Sarayı’nın kuşlarını eserlerine taşıyan Gülten Akagündüz “Bu sergiyle görünmeyen kuşların sanatsal sesi olmak istedim” diyor.

MURAT ÖZTEKİN - Kuğular, papağanlar, sülünler, beç tavukları, tavus kuşları ve diğerleri… Yıllarca hükümdarları ağırlayan Dolmabahçe Sarayı, artık çeşitli kuşlara ev sahipliği yapıyor; sarayın havuzlarında yüzüp ağaçlarında dolaşıyorlar. Sarayda bulunan “Kuşluk” bölümünde bu hayvanların bakımı ve çoğaltılması sağlanıyor.

“Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” ünvanına sahip sanatçı Gülten Akagündüz ise bir sene süren gözlem ve etüt safhası neticesinde Dolmabahçe’nin kuşlarını eserlerine taşıdı. Ebru ve resmin bir araya geldiği bu eserler, Millî Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekâi Paşa Sergi Salonu’nda açılan “Sarayın Kuşları” sergisinde bir araya geldi.

Sergi, Dolmabahçe Sarayı’nın bahçelerinde ve özellikle “Kuşluk” bölümünde yaşamakta olan çeşitli kuş türlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Ziyaretçiler, sergiyi sanatçının Dolmabahçe Sarayı bahçelerinde kaydettiği gerçek kuş sesleri eşliğinde geziyor.

Serginin ana teması saray kuşları olsa da eserlerde sarayın kadim ağaçları, çiçekleri ve mimari unsurları da yer alıyor.

SARAYIN GÖRÜNMEYEN EV SAHİPLERİ

Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan serginin küratörü Betül Tekiner “Bu eserlerle hâlihazırda Dolmabahçe’de yaşayan kuşları sanatsal şekilde belgelemek de istedik” diyor.

Sanatçı Akagündüz ise “Sarayın kapısının ardında çoğu zaman fark edilmeyen ve dış dünyanın sessiz sandığı kuş dünyası var. Bu sergiyle görünmeyen kuşların sanat yoluyla sesi olmak istedim. Dolmabahçe Sarayı’nın kapısını da sessiz kuşların sesini dünyaya açan bir kapı olarak resmettim’’ ifadelerini kullanıyor.

“Sarayın Kuşları” sergisi, 6 Aralık’a kadar Beşiktaş’taki müzede görülebilecek.

Sanatçı Gülten Akagündüz

MURAT ÖZTEKİN

Haberle İlgili Daha Fazlası