Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Dolmabahçe'de yardım sergisi! Bu eserler Gazze için...

Dolmabahçe'de yardım sergisi! Bu eserler Gazze için...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dolmabahçe&#039;de yardım sergisi! Bu eserler Gazze için...
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde açılan “Gazze için İyilik” sergisinde satışa sunulan 400’ün üzerindeki eserden elde edilecek tüm gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze’ye ulaştırılacak. Sergi 14 Eylül’e kadar açık.

MURAT ÖZTEKİN - Hüsnühatlar, ebrular, tezhipler ve tarihî nesneler… Millî Saraylar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında Dolmabahçe Sanat Galerisinde açılan “Gazze için İyilik” sergisi, Filistin’deki muhtaç insanlara destek sağlayacak.

14 EYLÜL'E KADAR ZİYARETE AÇIK

Sergideki 400’den fazla eserin satışından elde edilecek bütün gelir, Türk Kızılay vasıtasıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. 14 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek sergide, farklı sanat dallarından özel seçkiler sanatseverlerle buluşuyor.

Hayırsever iş adamlarının koleksiyonunu bağışlamasıyla meydana getirilen sergide; Hasan Çelebi’ye ait altın levhayla yazılmış bir eser ile Sultan III. Selim’e ve Sultan II. Abdülhamid’e ait beratlar dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ören yeri ve müzelere 21,6 milyon ziyaretçi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ören yeri ve müzelere 21,6 milyon ziyaretçi - Kültür - SanatÖren yeri ve müzelere 21,6 milyon ziyaretçiTrafiğe kapatılan yolun altından bin 500 yıllık tarih çıktı - Kültür - SanatTrafiğe kapatılan yolun altından bin 500 yıllık tarih çıktıTarihi kaleye bir ödül daha! 500'ün üzerinde projenin önüne geçti - Kültür - SanatTarihi kaleye bir ödül daha! 500'ün üzerinde projenin önüne geçtiO yönetmelik değiştiriliyor! 'Sahaflar' ve 'müzayedeciler' korunacak - Kültür - SanatTartışmalı 'eski kitap' yönetmeliği geri çekiliyorIşıklandırılan vadiler bölgenin ihtişamını artırdı! Kapadokya’da renk şöleni - Kültür - SanatIşıklandırılan vadiler bölgenin ihtişamını artırdı! Kapadokya’da renk şöleni86 yıl sonra doğal traverten oluştu! Görenleri büyüledi - Kültür - Sanat86 yıl sonra kendiliğinden oluştu! Gören büyüleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...