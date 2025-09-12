Dolmabahçe'de yardım sergisi! Bu eserler Gazze için...

MURAT ÖZTEKİN - Hüsnühatlar, ebrular, tezhipler ve tarihî nesneler… Millî Saraylar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında Dolmabahçe Sanat Galerisinde açılan “Gazze için İyilik” sergisi, Filistin’deki muhtaç insanlara destek sağlayacak.

14 EYLÜL'E KADAR ZİYARETE AÇIK

Sergideki 400’den fazla eserin satışından elde edilecek bütün gelir, Türk Kızılay vasıtasıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. 14 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek sergide, farklı sanat dallarından özel seçkiler sanatseverlerle buluşuyor.

Hayırsever iş adamlarının koleksiyonunu bağışlamasıyla meydana getirilen sergide; Hasan Çelebi’ye ait altın levhayla yazılmış bir eser ile Sultan III. Selim’e ve Sultan II. Abdülhamid’e ait beratlar dikkat çekiyor.