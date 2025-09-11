Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Kültür - Sanat > O yönetmelik değiştiriliyor! 'Sahaflar' ve 'müzayedeciler' korunacak

O yönetmelik değiştiriliyor! 'Sahaflar' ve 'müzayedeciler' korunacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
O yönetmelik değiştiriliyor! &#039;Sahaflar&#039; ve &#039;müzayedeciler&#039; korunacak
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sahafların tepkisini çeken eski kitaplara dair tespit ve tescil yönetmeliği, sadece kamu kurumlarını kapsayacak şekilde değiştirilecek. Sahaflar “Memnunuz” diyor.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’de el yazması ve kıymetli basılı kitaplara dair çıkarılan yeni hukuki düzenleme, sahaflar ve müzayedeciler tarafından reaksiyonla karşılanmıştı. “Artık eski kitap alıp satmak mümkün olmayacak” ve “Evde tescil edilmemiş eski eser bulundurmak bile suç teşkil edebilir” iddialarına sebep olan “TÜYEK Yazma ve Nadir Basma Eserlerin Tespit ve Tescili Yönetmeliği”nin yeniden düzenlenmesine karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile sahaf ve müzayedeciler arasında İstanbul’daki görüşme neticesinde, yönetmeliğin geri çekilerek tekrar hazırlanmasında anlaşmaya varıldı. Düzenlemenin sadece kamu kurumlarını ve kütüphanelerini kapsayacak şekilde tashih edileceği öğrenildi. Yeni yönetmeliğin ise eylül ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

"MEMNUNİYET VERİCİ"

Konuyu Türkiye gazetesine değerlendiren Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı Bahtiyar İstekli “İlgili mercilerle yaptığımız görüşmede, yönetmeliğin sahafları ve müzayedecileri ilgilendiren kısımlarının iptali edilmesinde mutabakata vardık. Yeni düzenleme sadece kamuyla alakalı olacak. Kendi açımızdan memnuniyet verici. İnşallah bu durum, tartışmalı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun da iyileştirilip geliştirilmesine vesile olur” diye konuştu.

DÜZENLEME NİÇİN TEPKİ ÇEKMİŞTİ?

Resmî Gazete’de geçtiğimiz hafta yayımlanan düzenlemeyle, TÜYEK’e elyazması ve eski matbu kitapları uzun müddet inceleme yetkisi verilmesinin ticareti bitireceği ve illegal satışların önünü açacağı iddia ediliyordu. Ayrıca yönetmelikte yer alan “Koleksiyonculuk yapan gerçek ve tüzel kişiler, yazma eserlerden oluşan koleksiyonlarını daire başkanlığı veya taşra teşkilatına tescil ettirmek zorundadırlar” ifadesi yüzünden evlerde tutulan ama tescil edilmeyen eski eserlerin bile şahısları suçlu duruma düşürebileceği savunuluyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

