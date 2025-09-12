Yargıtay, konteyneri 'aile konutu' saydı

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Yargıtay, Bursa’da bir taşınmaz üzerinde yer alan konteyneri, ‘aile konutu’ kabul etti.

Davacı kadın, eşi adına kayıtlı olan ve üzerinde iki adet konteyner bulunan taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığını belirterek, davalı banka lehine konulan ipoteğin kaldırılmasını talep etti. Dosya Yargıtay’a taşındı.

"DAVA TAMAMEN REDDEDİLMELİ"

Yargıtay, konteynerlerin taşınır mal olduğunu, aile konutu olarak kullanılsa dahi taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına gerekçe oluşturamayacağını belirterek davanın tamamen reddedilmesi gerektiğine hükmetti.

Türk Medeni Kanunu’na göre, evli çiftlerin birlikte yaşadığı konut, aile konutu olarak kabul ediliyor ve bu konut, özel bir hukuki koruma altında bulunuyor.